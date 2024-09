Rusia a atacat capitala Ucrainei cu rachete noaptea trecută, iar resturile căzute de la rachetele doborâte au rănit cel puţin două persoane, au provocat incendii şi au deteriorat case şi infrastructura, au declarat oficialii, potrivit agenției de presă Reuters, preluată de news.ro.

Unităţile de apărare aeriană ale Ucrainei au distrus mai mult de 10 rachete de croazieră şi aproape 10 rachete balistice, a precizat administraţia militară a oraşului pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Alerte de raid aerian au fost emise în întreaga Ucraină timp de aproape două ore înainte ca forţele aeriene să declare cerul liber la ora 03:30 GMT. Polonia, ţară vecină membră NATO, a activat avioane poloneze şi aliate pentru a-şi menţine spaţiul aerian în siguranţă în timpul atacurilor.

O cazangerie de la o uzină de apă din Kiev a fost parţial avariată, la fel ca şi intrarea într-o staţie de metrou care serveşte drept adăpost în districtul Sviatoșînkskîi, a transmis primarul Kievului, Vitali Kliciko, pe Telegram, adăugând că staţia funcţionează în continuare. În cartier se află universităţi şi şcoli.

Cel puţin două persoane au fost rănite în urma atacului, a declarat Kliciko. Maşinile au fost incendiate în tot oraşul, precum şi o clădire nerezidenţială din districtul Șevcenkivski, a adăugat el.

