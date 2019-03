„Miza este România. O altă miză o reprezintă vieţile românilor – un trai mai bun sau un trai mai rău, o ţară dezvoltată sau o ţară stagnată în dezvoltare, o ţară mândră cu şanse de creştere pe măsura potenţialului pe care-l are sau o ţară îngenunchiată, predată la cheie. Ceea ce face Iohannis face din disperare. Sigur, este şi împins, are păpuşarii lui în spate – e vizibil pentru oricine înţelege cât de cât ce se întâmplă în ţară, în Europa şi în lume. Eu cred că noi vom câştiga, pentru că diferenţa majoră dintre noi şi el este că noi luptăm pentru România, el luptă împotriva ţării lui prin tot ceea ce face. Prin absolut tot ceea ce face luptă împotriva ţării lui”, a declarat la Antena 3 Liviu Dragnea, conform Mediafax .

Președintele PSD a mai susținut că îi este foarte greu să facă o ierarhie a acţiunilor „negative” ale şefului statului.

„Acest om îşi urăşte ţara – incitare la dezordine socială, incitare la proteste şi proteste violente, încurajarea acestora, niciun fel de poziţie, de luptă de-a lui pentru a obţine ceva pentru ţară. Direcţia lui, abordarea lui este să nu supere, să se pună bine cu mai-marii Europei. Niciodată mai-marii nu o să moară de grija noastră. Ce are în spate, ce arme are în spate? Are acest sistem ocult, sistem corupt, care a penetrat în mod serios Justiţia în ultimii ani”, a mai precizat Dragnea.