Liviu Dragnea 58 de ani, a fost invitatul ediției de duminică, 17 octombrie, a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Fostul baron de Teleorman, care a urmat cursurile Facultății de Transporturi – secția Autovehicule Rutiere a Institutului Politehnic București, a povestit că a fost un rocker veritabil, chiar a avut o formație EGO, înființată din dragoste pentru o fată în studenție.

„Am intrat cu 9,16 la facultate, asta fiindcă am luat doar 8 și nu 10 la Fizică. N-am știut o teorie la examen, deși o repetasem de multe ori. În facultate, m-am îndrăgostit de o fată, care, la rândul ei, era îndrăgostită de un chitarist. Atunci m-am hotărât să înființăm o formație să cântăm în turnee”, a povestit Liviu Dragnea.

Am luat decizia ca în anii III și IV să nu mai mergem la examene. Mi-aduc aminte cum alergau mama, tata, frate-miu după mine, prin curtea căminului, să mă duc la examene. Și-am preferat să pierd un an de facultate ca să mai stăm un an cu acea formație. Fostul lider PSD:



Fostul toboșar al trupei rock a rememorat și momentele din cămin, când încerca să facă muzică alături de alți studenți.

„Băteam atât de tare la tobe, ne dăduseră un oficiu în Regie, la ultimul etaj, se auzeau tobele și zgomotele de la repetiții în toată Regia. Am făcut rost de niște cartoane de ouă, plus cu niște saltele vechi, ca să mai atenuăm din zgomot. Ca să mai scape de noi, ne-au dat o sală de repetiții în «Preoteasa». Dar băteam tare! Am rupt vreo două fețe de tobă. Ne-am chinuit. Am mințit pe acasă ca să facem rost de bani, să ne procurăm scule, au fost niște momente”, a mai povestit Dragnea.

Liviu Dragnea a fost condamnat, în 27 mai 2019, la închisoare de 3 ani şi 6 luni cu executare, în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia de Protecţie a Copilului Teleorman. Fostul lider PSD a fost eliberat din închisoare pe 15 iulie, după ce a stat în spatele gratiilor doi ani și două luni. Liviu Dragnea mai este cercetat în alte două dosare – cel privind vizita în SUA, dar și dosarul Teldrum.

