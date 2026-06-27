Confruntați cu temperaturi insuportabile între patru pereți, sute de parizieni au ales să își petreacă nopțile direct pe gazonul parcurilor din capitală, transformând spațiile verzi în dormitoare uriașe sub cerul liber.

În Parcul Buttes-Chaumont, una dintre cele mai populare zone verzi din Paris, peisajul nocturn a devenit de-a dreptul inedit. Oamenii sosesc echipați cu pături, hamacuri și saltele gonflabile pentru a prinde câteva ore de somn la temperaturi mai blânde.

„E deja un adevărat hotel aici”. Mansardele de la etajul 6, transformate în capcane de căldură

Decizia municipalității de a extinde în mod excepțional programul de deschidere a parcurilor pe timp de noapte a fost primită ca o binecuvântare de cetățeni. Sub copaci, aerul devine respirabil, spre deosebire de apartamentele vechi ale Parisului, renumite pentru lipsa aerului condiționat și izolația deficitară.

„Este deja un adevărat hotel în seara asta”, glumește Camille Arregun, o mămică venită în parc împreună cu bebelușul ei pentru a scăpa de zăpușeală.

Situația este critică mai ales pentru cei care locuiesc la ultimele etaje, în celebrele „chambres de bonne” (camere de la mansardă).

„Locuiesc sub acoperiș, la etajul șase. Toată căldura acumulată în timpul zilei urcă în apartament și durează extrem de mult până când temperatura începe să scadă. Parcul este locul ideal în perioadele de caniculă pentru a te răcori”, explică o altă localnică pentru France 3, adăugând că aceste deschideri nocturne ar trebui să devină o regulă pe timp de vară.

De la plimbare, direct la somnul pe bancă: „Am stat de la 21:00 la 3:00 dimineața”

Mulți localnici și-au creat deja o adevărată rutină nocturnă în aer liber în ultimele săptămâni. Oamenii vin după ce apune soarele și rămân până târziu în noapte sau chiar până în zori.

Dadah, o localnică, spune că „E mult prea cald acasă. Azi-noapte am stat aici de la ora 21:00 până la 3:00 dimineața. Era plin de oameni pe gazon, așa că eu m-am întins pe o bancă”.

Un alt tânăr, Cyril, declară că „Am venit aici de patru sau cinci ori în ultimele nouă zile, este deja ceva regulat. De obicei, rămân cam până la ora 2:30 dimineața”.

Când vine salvarea de la meteorologi?

Deși o parte dintre cei veniți în parcuri plănuiau să se întoarcă în paturile lor spre dimineață, mulți s-au declarat pregătiți să doarmă sub stele până la răsăritul soarelui, în condițiile în care canicula refuză să părăsească regiunea Île-de-France.

Potrivit ultimelor prognoze meteo, parizienii vor avea parte de un scurt răgaz. Meteorologii anunță o scădere treptată a temperaturilor începând de duminică, ceea ce va aduce o gură de aer proaspăt pentru întreaga regiune, cel puțin până la următorul val major de căldură din această vară.

Pentru a mai răcori orașul, administrația din Paris a ales o soluție nouă: o rețea uriașă de răcire centralizată, ascunsă sub străzi, care folosește apa Senei pentru a răci clădiri importante ale orașului.

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