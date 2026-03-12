Locomotivă modernizată la Brașov a avut unele probleme marți, în timpul tracțiunii trenului IR 1633 între Predeal și Timișu de Sus, și a avut întârzieri, iar potrivit comunicatului oficial, responsabilitatea nu ar aparține locomotivei, ci infrastructurii administrate de CFR SA.

Incidentul, observat datorită unei transmisiuni live

„În urma verificărilor efectuate de personalul de specialitate, în comisie mixtă CFR Călători – CFR SA, la sosirea locomotivei electrice EC 015 în Depoul Brașov, s-a constatat că posibila cauză a incidentului a fost o problemă la nivelul firului de contact aflat în administrarea CFR SA, fiind exclusă o defecțiune de funcționare a locomotivei. De asemenea, personalul de specialitate s-a deplasat în zona în care s-a produs disfuncționalitatea pentru efectuarea unor verificări suplimentare”, a transmis CFR Călători.

Problemele locomotivei EC 015, modernizată la SCRL Brașov, ar fi trecut neobservate dacă în tren nu s-ar fi aflat comediantul Dan Badea.

Acesta a realizat o transmisie live pe rețelele sociale, relatând situația în care trenul s-a oprit din cauza unei defecțiuni. Mecanicul a raportat un „defect cu disjunctorul” pe canalele oficiale, cerând intervenția unei locomotive de ajutor.

Ce este și cum funcționează disjunctorul

Disjunctorul este un întrerupător electric de mare putere care asigură conectarea sau deconectarea locomotivei de la sursa de energie electrică și protejează echipamentele în caz de defecțiuni.

Rolul său este vital, având două funcții principale: comandă (permite alimentarea locomotivei de la linia de contact sau o întrerupe la nevoie) și protecție (decuplează automat alimentarea în cazul unor probleme precum scurtcircuit sau supratensiune).

Defecțiunea a necesitat intervenția unei alte locomotive, EA 292, care a fost trimisă de la Brașov pentru a prelua trenul.

Această operațiune a întârziat trenul cu 116 minute, iar călătorii au ajuns la destinație cu mult peste ora programată. Potrivit datelor CFR SA, trenul IR 1633 a fost tras pe linie moartă până la rezolvarea situației.

Îndoieli asupra explicațiilor oficiale

Specialiștii consultați de publicația citată sugerează că incidentul ar fi putut fi cauzat de o supraalimentare în firul de contact, ceea ce ar fi dus la decuplarea automată a alimentării.

Totuși, unii ingineri pun la îndoială această explicație. „Vrăjeală!”, a comentat unul dintre experți, indicând alte posibile cauze, precum o problemă la sistemul de alimentare cu aer al disjunctorului sau un defect al compresorului din cauza unor fluctuații de tensiune în catenară.

O întrebare rămâne: de ce doar EC 015 a avut probleme în acel sector? Specialiștii notează că alte locomotive care au circulat pe aceeași rută, inclusiv EA 292, care a preluat trenul defect, nu au întâmpinat dificultăți similare. Această discrepanță ridică semne de întrebare în privința explicației oficiale oferite de CFR Călători.

Probleme recurente cu locomotivele modernizate la SCRL Brașov

Conform sursei citate, aceasta nu este prima situație problematică apărută la locomotivele modernizate la SCRL Brașov.

Un alt caz recent a implicat o locomotivă care a ajuns la Dej Călători cu un bulon lipsă la o bieletă de tracțiune.

Într-un alt incident, s-a constatat lipsa unei piulițe, iar un bulon era ieșit cu doi centimetri. Aceste probleme ridică semne de întrebare cu privire la calitatea procesului de modernizare realizat de SCRL Brașov.

