Statul Virginia impune limite în lumea digitală

Noua măsură limitează anumite persoane din statul Virginia la doar o oră pe zi pentru fiecare aplicație de social media, inclusiv Facebok, TikTok, X, Instagram și altele. Legea a intrat în vigoare pe 1 ianuarie, după ce politicianul din Virginia, Wendell Walker, a comparat rețelele de socializare cu dependența de droguri, relatează publicația The Sun.

Legislația a fost aprobată de Glenn Youngkin, guvernatorul statului Virginia. El a spus că rețelele de socializare provoacă o „criză” de sănătate mintală.

Legea impune platformelor de socializare să verifice dacă un utilizator are sub 16 ani și, dacă acesta nu are peste această vârstă, să îi limiteze accesul la o oră pe zi per platformă. Rețelele de socializare trebuie să utilizeze „metode neutre și rezonabile din punct de vedere comercial” pentru a verifica vârsta utilizatorilor.

Ce le este permis părinților

Totuși, părinții vor putea ajusta limita zilnică de timp. Însă, părinții nu vor avea acces la nicio altă parte din setările private ale conturilor de social media ale copiilor și nu le vor putea permite acestora să vadă mesaje sau postări private. Responsabilitatea de a se asigura că cei mici nu petrec prea mult timp pe rețelele de socializare va reveni companiilor, nu părinților.

NetChoice, o asociație comercială pentru companiile de tehnologie, încearcă să blocheze noua lege. Grupul, care include Google, Meta și Snap, a declarat că legea este neconstituțională și încălcă dreptul minorilor.

Reguli similare și în alte state americane

O regulă similară, care viza avertizarea utilizatorilor cu privire la dependența de rețelele sociale, a fost promulgată în New York de guvernatorul Kathy Hochul în decembrie.

Legea ar obliga platformele de socializare să afișeze un avertisment atunci când utilizatorii interacționează cu orice funcție considerată „prădătoare”, cum ar fi redarea automată sau derularea infinită. Companiile care nu respectă regulile ar putea fi sancționate cu o amendă de 5.000 de dolari.

De asemenea, Utah a propus o lege care ar restricționa momentele în care minorii pot naviga pe rețelele de socializare. Copiilor li se va interzice să intre pe aceste platform între orele 22:30 și 6:30 fără acordul părinților. Cu toate acestea, legea din Utah a fost blocată de un judecător al unei instanțe federale în septembrie 2024.

Proiecte de legi în România care doresc să protejeze minorii în spațiul online

Australia a interzis prin lege accesul minorilor sub 16 ani pe marile platforme de socializare. În urma acestei decizii, dezbaterile privind limitarea efectelor negative asupra sănătății mintale a tinerilor în social media au devenit mai relevante și în spațiul european.

Inclusiv în Parlamentul României se află, în prezent, trei proiecte de lege care doresc să protejeze, prin lege, minorii în spațiul online. „Libertatea” a discutat cu experta în politici pentru tineret Francesca Cristea, directoare de programe a Europuls – Centrul de Expertiză Europeană pentru a înțelege cum ar putea autoritățile statului să abordeze provocările digitale pentru tinerele generații.

„La nivel național avem 3 inițiative legislative (Proiectul de lege a Majoratului Online, Proiectul de lege privind limitarea propagării prin platforme online foarte mari, a conţinutului ilegal, Proiectul de lege privind protecția minorilor sub 18 ani în faţa conţinutului nociv distribuit pe platformele online), care se intersectează și cu reglementările și recomandările europene”, a spus aceasta.

În acest moment, toate inițiativele se află în Camera Deputaților, camera decizională.

„Este important de menționat că, deși toate doresc să prioritizeze siguranța minorilor într-o anumită măsură, au definiții diferite pentru termeni precum ”conținut dăunător”, ”protecția datelor”, care nu doar că îngreunează procesul legislativ, ci și creează confuzie în aplicabilitatea lor. Mai sunt câteva aspecte pe care dorim să le amintim pentru Legea Majoratului online: acordul prealabil al părinților în scris și transmiterea sa către ANCOM, implementarea unor filtre și mecanisme de verificare a identității, și doar platformele de învățare acceptate de Ministerul Educației și la nivel european vor mai fi disponibile pentru minorii de sub 16 ani. Practic, ANCOM devine liantul dintre minorii sub 16 ani, părinți și marile platforme și veghează asupra respectării normelor de cei din urmă. Aici apare următoarea întrebare: cum va dobândi ANCOM capacitatea necesară pentru a verifica acordurile și a lua măsurile necesare și dacă are competența necesară pentru a solicita radierea conturilor de pe platformele de social media?”, a adăugat Francesca Cristea.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE