Vizat direct este primarul Timișoarei, Dominic Fritz, președinte al USR. Cristian Clipa, expert în drept administrativ și cadru didactic la Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, atrage atenția că, în cazul lui Fritz, aplicarea noii legi se lovește de două obstacole majore: principiul neretroactivității și faptul că Fritz a fost deja sancționat de prefect pentru aceeași faptă.

„Eu cred că CCR-ul a dat o decizie interpretativă și de clarificare”

Decizia CCR în privința noii Legi a integrității, prin care primarii declarați în conflict de interese își pierd mandatul în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, tranșează o dispută mai veche asupra modului de interpretare a legii în privința primarilor declarați în conflict de interese, susține avocatul Cristian Clipa, specializat în drept administrativ. 

„Eu cred că CCR-ul, pentru că această curte este singura în măsură să statueze asupra propriei sale competențe, a dat o decizie interpretativă și de clarificare”, a explicat Cristian Clipa, pentru Libertatea. 

Conferențiarul universitar susține că, până acum, unii dintre juriști spuneau că, în caz de conflict de interese, primarului trebuie să i se aplice sancțiunea prevăzută de Codul Administrativ cu privire la aleșii locali (diminuarea indemnizației de primar cu 10% pe maxim 6 luni). 

Alții, în schimb, spuneau că există texte în legislația specială privind regimul incompatibilităților și a conflictelor de interese care vorbesc de încetarea de drept a mandatului primarilor și a președinților consiliilor județene oridecâteori aceștia ajungeau în conflict de interese sau în stare de incompatibilitate. 

„Cel mai probabil, Curtea a venit și a spus în felul următor: noua lege clarifică situația și în baza acestei noi legi, urmând un proces de analiză prin raportare și la rigorile constituționale, Curtea a spus că e bună (n.r. noua Lege a integrității). Ați văzut că s-a dat cu majoritate, nu cu unanimitate, ceea ce pune niște probleme legate de modul în care fiecare dintre judecătorii Curții a văzut acest subiect”, a explicat Cristian Clipa.

Cristian Clipa
Cristian Clipa

Cazul Fritz: „Nu are cum să se aplice noua lege”

Despre cazul punctual al primarului Timișoarei, expertul consideră că lucrurile sunt departe de a fi tranșate. Conflictul de interese al lui Fritz a fost constatat printr-un raport al Agenției Naționale de Integritate, rămas definitiv după ce edilul a pierdut atât la Curtea de Apel Timișoara, cât și la Înalta Curte de Casație și Justiție.

În temeiul hotărârilor definitive, prefectul județului Timiș a emis deja un ordin prin care i-a aplicat primarului sancțiunea diminuării indemnizației cu 10% pe șase luni. 

„Acel ordin al prefectului (n.r. de sancționare disciplinară) e o chestiune cu care eu nu sunt de acord pentru că interpretez într-un anume fel legea, dar asta e o chestiune secundară. Ce cred eu este că nu are cum să i se aplice noua lege lui Dominic Fritz pentru că noua lege, în mod normal, n-ar putea retroactiva”, a declarat Clipa pentru Libertatea, potrivit căruia „Curtea a forțat principiul neretroactivității”. 

Cea mai importantă piedică în fața demiterii lui Fritz

Dincolo de retroactivitate, expertul a identificat un al doilea blocaj în calea demiterii lui Fritz. Acest detaliu este considerat decisiv de către Clipa. 

„I-ai aplicat deja primarului în funcție o sancțiune în considerarea conflictului de interese în care atât a fost găsit. Prin urmare, dacă acum se pune problema emiterii unui subsecvent ordini de prefect, prin care să se constate încetarea prematură a mandatului, în considerarea aceleiași stări de conflict de interese, practic îi aplici primarului despre care discutăm o a doua sancțiune după aceea de diminuare a indemnizației de conducere cu 10% pentru 6 luni”, a punctat Clipa.

Specialistul în drept administrativ susține că aici apare problema încălcării principiului non bis in idem, potrivit căruia nu poți aplica două sancțiuni pentru aceeași faptă. 

„Îmi vine greu să cred că unul și același prefect, după ce a aplicat inițiala sancțiune, poate emite un subsecvent ordin până nu îl revocă pe cel dintâi”, a explicat Clipa, care a respins ideea că decizia Curții îl are în vedere strict de Dominic Fritz.

Pașii pentru demiterea lui Dominic Fritz din funcția de primar

Avocatul Clipa a explicat că, pentru ca Dominic Fritz să își piardă mandatul, e nevoie ca ordinul de prefect prin care edilul a fost sancționat cu 10 la sută din indemnizație pentru șase luni să fie anulat în instanță. 

Expertul susține că pe rolul instanțelor există deja o acțiune de anularea ordinului prefectului, promovată de un partid, iar decizia CCR vine în sprijinul acestei acțiuni. Clipa se referă la un proces deschis de Partidul România Puternică, ai căror reprezentanți au anunțat recent, pe rețelele sociale, înregistrarea unei cereri de anulare a ordinului de prefect prin care Fritz a fost sancționat. 

https://www.facebook.com/reel/1557540065234887/

„Instanța e obligată să aplice decizia CCR și s-ar putea ca instanța de contencios, sesizată cu acțiunea în anularea ordinului prefectului, să anuleze acest ordin și, la cererea reclamanților, să oblige prefectul, în logica noii decizii a CCR, să emită un ordin prin care să constate încetarea de drept a mandatului primarului”, explică specialistul în drept administrativ.

Prefectul de Timiș, Paul Finta a declarat pentru Libertatea că instituția nu a fost citată până acum în vreun proces pentru anularea ordinului de sancționare a lui Dominic Fritz, iar dosarul nu figurează încă înregistrat pe portalul Tribunalului Timiș 

Opțiunile limitate ale președintelui Nicușor Dan

După validarea de către CCR, noua Lege a integrității va merge la promulgare, iar președintele are, teoretic, două căi de a o bloca. Niciuna nu este, însă, promițătoare, avertizează Clipa.

Prima ar fi retrimiterea legii în Parlament, pentru reexaminare. „Dacă face o cerere de reexaminare pe considerentele tranșate de Curte, degeaba o face. Parlamentul va fi îndreptățit să mențină textul, spunând că există o decizie a CCR care a validat constituționalitatea textului”, explică avocatul. Într-un asemenea scenariu, legea se întoarce la Cotroceni, iar președintele „are obligația de a o promulga în 10 zile”.

A doua cale ar fi o nouă sesizare a Curții Constituționale, dar cu o condiție esențială: „Invocând alte texte constituționale, alte temeiuri decât cele avute în vedere de Curtea Constituțională cu prilejul pronunțării acestei din urmă decizii”.

Prefectul de Timiș, susținut de USR, a declarat că nu face niciun comentariu până la publicarea în Monitorul Oficial a noii legi. „Haideți prima oară să așteptăm să se promulge legea de către președinte, să fie publicată în Monitorul Oficial și detaliile tehnice le discutăm ulterior. Noi nu știm ce variantă a legii va fi promulgată până nu se publică în Monitorul Oficial”, a mai declart prefectul Paul Finta pentru Libertatea. 

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