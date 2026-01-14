Fiul lui Kadîrov, Adam, de 18 ani, a fost numit secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei, iar celălalt fiu, Ahmat, ocupă poziții-cheie, inclusiv vicepremier.

Moscova analizează și alți candidați pentru conducerea republicii. „Kadîrov încearcă să răspundă amenințării tot mai mari la adresa puterii sale din partea serviciilor de securitate rusești, care doresc un conducător mai ascultător”, a explicat expertul Harold Chambers.

Conform informațiilor furnizate de Novaia Gazeta, Kadîrov a fost internat pe 25 decembrie, în timpul unei vizite la Moscova, unde urma să participe la o ședință a Consiliului de Stat al Federației Ruse. Cu toate acestea, el nu a apărut în fotografiile oficiale și a lipsit de la întâlnire.

Deși oficialii ceceni și Kadîrov însuși au negat spitalizarea, surse afirmă că liderul urmează tratamente de dializă într-o clinică privată din Cecenia, în prezența membrilor familiei, inclusiv din străinătate.

Problemele de sănătate ale lui Kadîrov au accelerat procesul de pregătire a succesorilor săi politici. Fiul său, Adam, în vârstă de 18 ani, a fost numit în mai multe funcții importante, inclusiv cea de secretar al Consiliului de Securitate al Ceceniei, ceea ce indică o posibilă carieră politică.

Un alt fiu, Ahmat, ocupă poziții administrative cheie, printre care ministrul sportului și tineretului, și recent a devenit vicepremier al republicii.

Potrivit experților, aceste numiri rapide sunt motivate de starea precară de sănătate a lui Kadîrov și de presiunile exercitate de oficialii serviciilor speciale ruse, care ar putea prefera un regim mai obedient.

Alături de membrii familiei Kadîrov și pentru a evita o lovitură de stat, Moscova analizează și alți candidați pentru funcția de lider al Ceceniei, printre care Magomed Daudov, președintele guvernului cecen, Apti Alaudinov, comandant al forțelor speciale „Ahmat”, și fiul cel mare al lui Kadîrov, Ahmat Kadîrov.

Expert în Caucaz, Harold Chambers, a confirnat, pentru The Times, că Ramzan Kadîrov este îngrijorat de succesiunea la putere și de securitatea pe termen lung a familiei sale.

Totul indică faptul că Ramzan Kadîrov încearcă să răspundă amenințării tot mai mari la adresa puterii sale din partea serviciilor de securitate rusești, care își doresc un conducător mai ascultător în Cecenia.

„Acest fapt, precum și starea sa de sănătate precară îl obligă pe Kadîrov să accelereze promovarea fiilor săi în funcții politice superioare”, a mai spus Chambers.

Ramzan Kadîrov este cunoscut pentru sprijinul său ferm față de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și pentru numeroasele acuzații de încălcări ale drepturilor omului, inclusiv execuții extrajudiciare și tortură. Deși starea sa de sănătate este gravă, el continuă să întrețină conflicte publice cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care l-a ironizat în diverse ocazii

Problema succesiunii politice în Cecenia este crucială atât pentru familia Kadîrov, cât și pentru Kremlin, care dorește să păstreze controlul asupra unei republici strategice din nordul Caucazului.

Experții estimează că aproximativ 100 de membri ai familiei Kadîrov ocupă funcții administrative în republică, consolidând influența acestei dinastii în cadrul elitei regionale ruse

În decembrie, OC Media și Blesk au relatat că liderul cecen pare să aibă în continuare probleme de sănătate: abia putea să se țină pe picioare la majoratul fiului său Adam.

În septembrie, chiar surse FSB dezvăluiau că starea lui Ramzan Kadîrov s-a înrăutățit grav: stă cu punga de urină după el, dar folosește tratamente proprii.

Ramzan Kadîrov a împlinit 49 de ani pe 5 octombrie. Pe 7 mai, el și-a exprimat dorința de a nu mai fi liderul Ceceniei și i-a cerut președintelui rus Vladimir Putin să fie eliberat din funcția pe care o ocupă din 2007. Însă în urma unei „întâlniri de lucru” cu liderul de la Kremlin, Kadîrov a anunțat că „va îndeplini ordinul” lui Vladimir Putin de a-și continua activitatea.

Presa rusă independentă a scris de mai multe ori că starea de sănătate a liderului cecen se deteriorează, activând scenariul schimbării puterii în republică.

De fiecare dată, Kadîrov a negat că este grav bolnav, însă, deși este foarte activ pe Telegram, de data aceasta nu a existat nicio reacție.

Temutul lider al cecenilor a fost în război împotriva Rusiei, dar a devenit între timp aliatul lui Vladimir Putin.

