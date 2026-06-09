Restricții de trafic până la finalul lunii iunie

Pe podul suspendat de la Brăila, până la data de 30 iunie, se execută lucrări de remediere, frezare și așternere a îmbrăcămintei bituminoase pe DN 2S, pe calea 2 de rulare.

„Traficul rutier va fi închis total pe calea 2 (Tulcea-Brăila), între km 7 (stația de taxare) și km 3 (sediul C.I.C. Brăila). Circulația va fi deviată pe calea 1 (Brăila-Tulcea) și se va desfășura în ambele sensuri”, a transmis, în luna mai, Compania de Drumuri.

Se testează o soluție de drenaj

Potrivit informațiilor transmise de CNAIR la solicitarea publicației Arena Construcțiilor, deficiențele au fost descoperite la scurt timp după recepția finală a lucrărilor din iunie 2025.

„Ulterior recepției la terminarea lucrărilor din iunie 2025 au fost observate anumite deficiențe la nivelul căii pe podul suspendat. În urma verificărilor realizate de antreprenor, proiectantul a înaintat o soluție care să asigure drenarea apei din pachetul de mixtură asfaltică și impermeabilizarea căii pe podul suspendat, aceasta fiind cauza apariției deficiențelor conform susținerilor antreprenorului”, au explicat reprezentanții CNAIR.

CNAIR nu poate estima data exactă la care șoferii vor putea circula fără restricții. Soluția propusă de antreprenor este testată pe o porțiune limitată de pe pod, cu termene intermediare de 30 până la 90 de zile. În funcție de rezultatele obținute, se vor lua decizii ulterioare.

Recepția finală, realizată la doi ani de la inaugurare

Recepția Podului Suspendat de la Brăila a fost efectuată în 2025, la aproximativ doi ani după inaugurarea obiectivului de infrastructură. Cu o lungime de aproximativ doi kilometri, podul reprezintă una dintre cele mai importante investiții rutiere din România.

Valoarea inițială a proiectului Podului peste Dunăre de la Brăila a fost de 1,996 de miliarde de lei, fără TVA, finanțarea fiind asigurată din fonduri externe nerambursabile. Constructorul lucrării a fost asocierea Astaldi S.P.A. (denumită în prezent Webuild n.r.) – IHI Infrastructure System Co. Ltd.

Probleme repetate cu asfaltul

De la inaugurarea podului în iulie 2023, structura a fost reasfaltată complet pe ambele căi de rulare, inclusiv în anii 2024 și 2025.

Problemele au fost generate inițial de utilizarea unei mixturi asfaltice nepotrivite pentru structura cu platelaj ortotrop a podului, conform unei expertize tehnice realizate de un expert autorizat MDRAP în mai 2024.

Penalități de peste 87.000.000 de lei pentru constructor

În contextul întârzierilor și problemelor recurente, CNAIR a aplicat deja penalități de 87.456.000 de lei antreprenorului Webuild, iar suma maximă prevăzută contractual pentru astfel de situații se ridică la 299.389.839 lei, potrivit Arena Construcțiilor.

CNAIR a anunțat, pe 25 mai 2026, că a câștigat inclusiv în instanțele de judecată din Italia procesele deschise de Webuild.

„Constructorul italian nu a reușit să blocheze nici în instanța de la Roma executarea de către CNAIR a garanției pentru mai mult de 87 de milioane de lei, aferente întârzierilor înregistrate la construcția podului suspendat de la Brăila”, au transmis, recent, reprezentanții CNAIR.