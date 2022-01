”Am fost absent din spaţiul public după anul nou dintr-un motiv obiectiv. Am avut Covid-19. Am fost diagnosticat pozitiv la testul PCR efectuat în 5 ianuarie. Timp de doi ani, de la debutul pandemiei, am reuşit să mă feresc de coronavirus. M-am îmbolnavit deşi sunt vaccinat şi cu doza a treia, administrată în octombrie 2021 şi respect regulile de protecţie sanitară. Cel mai probabil, am fost infectat cu Omicron”, a anunțat Ludovic Orban.

Fostul premier spune că a avut timp de 2 – 3 zile simptome precum febră, tuse uscată, dureri de cap, dureri musculare sau iritaţia căilor respiratorii.

De asemenea, Orban menționează că a fost contactat de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică a Capitalei și vizitat de două ori acasă de polițiști care au verificat dacă respectă decizia de izolare.

”Am fost sunat de DSP Bucureşti chiar în ziua în care am fost introdus în aplicaţia Coronaforms pentru efectuarea anchetei epidemiologice şi am primit pe mail decizia DSP cu privire la perioada de izolare în ziua următoare. Am fost sunat şi de un reprezentant al DSP Prahova, probabil pentru că în ancheta epidemiologică am indicat ca loc posibil de infectare o localitate din judeţul Prahova, unde mi-am petrecut revelionul. În perioada în care am fost izolat la domiciliu am fost vizitat de poliţie de două ori pentru a fi verificat dacă respect decizia de izolare”, a mai scris Ludovic Orban, adăugând că nu a fost la spital și că începând de astăzi, 14 ianuarie, și-a reluat activitatea obișnuită.

În acest context Orban face apel la oameni să respecte măsurile de protecție sanitară și să se vaccineze anti-COVID pentru că deși vaccinarea ”nu elimină riscul de îmbolnăvire, cu siguranţă vă fereşte de o formă mai gravă a bolii”.

De asemenea, fostul lider PNL solicită coaliţiei de guvernare ”să renunţe complet la ideea Certificatului Verde”.

Și ministrul Culturii, social-democratul Lucian Romașcanu, a anunțat joi că a fost testat pozitiv cu COVID-19 la revenirea din concediu. Ministrul este vaccinat cu două doze și spune că are simptome ”minime”.

După ce a intrat în contact cu Lucian Romașcanu, președintele PSD, Marcel Ciolacu, a intrat în carantină, perioadă care se va încheia pentru el sâmbătă, 15 ianuarie, după cum au declarat surse social-democrate pentru Libertatea.

Foto: Dumitru Angelescu

