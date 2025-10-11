„Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a spus Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan pe politica internă.

El a avertizat apoi că Guvernului îi va fi tot mai dificil să realizeze restructurarea companiilor de stat și i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, care încearcă să reducă deficitul bugetar al țării inclusiv prin restructurări.

„Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare. Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea «trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile», rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat la, mă rog, niște cheltuieli care, să spun, nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației”, a completat Ludovic Orban.

Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit
Recomandări
Crima dovedită cu o oală de varză necălită. Acuzata a primit achitare pe linie, dar procurorii consideră că dosarul de omor a fost lămurit

Referitor la sfaturile pe care i le dă premierului Ilie Bolojan, Ludovic Orban a precizat că urmează o discuție față în față cu președintele PNL.

Ilie Bolojan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea TVA. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două taxe importante pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

În ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an nu va fi sub 8%. Ulterior, premierul a convenit la Bruxelles cu oficialii europeni un deficit de 8,4% din PIB pentru finalul lui 2025, adică aproape 32 de miliarde de euro. Anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă. El a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Momentul în care ucrainenii doboară o rachetă Iskander cu sistemul antidronă Vampire. „Demonstrație de forță”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.RO
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Un val de aer polar lovește România. Meteorolog: Temperaturile minime ar putea coborî până la minus 4, chiar minus 5 grade Celsius
Știri România 16:44
Un val de aer polar lovește România. Meteorolog: Temperaturile minime ar putea coborî până la minus 4, chiar minus 5 grade Celsius
Două avioane britanice au patrulat deasupra României, într-o demonstrație de forță a NATO: „Pregătiți să apărăm spațiul aerian”
Știri România 16:07
Două avioane britanice au patrulat deasupra României, într-o demonstrație de forță a NATO: „Pregătiți să apărăm spațiul aerian”
Parteneri
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Adevarul.ro
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Fanatik.ro
Ce filme urmărește Mihai Stoica! Recomandările managerului FCSB pentru weekend
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Stiri Mondene 16:45
Vocea României, 10 octombrie 2025. Cine sunt noii concurenți care au ajuns în echipele antrenorilor
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Stiri Mondene 12:28
Ce se întâmplă în emisiunea „Hai că poți”, prezentată duminică de Octavian Strunilă. „Vreau să îmi cumpăr un măgăruș!”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
ObservatorNews.ro
Cât câştigă un român, alături de soţie, în Germania: "Degeaba faci atâţia bani, că nu eşti fericit"
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
GSP.ro
Toto Dumitrescu s-a prezentat la Judecătoria Sectorului 1: „Sunt victima consumului, opriți drogurile”
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
GSP.ro
„Nu aș mai fi luat toate pastilele acelea dacă aș fi știut”. Drama fostului fotbalist care spune că banii nu-i vor reda sănătatea
Parteneri
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Mediafax.ro
Fiul minor al unei procuroare, accidentat mortal de o mașină de poliție
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Wowbiz.ro
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani
KanalD.ro
A murit Marinela Chelaru! Actrița s-a stins la vârsta de 66 de ani

Politic

Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 16:36
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Un ministru PSD e convins că partidul va recupera procentele pierdute în fața AUR: „Haideţi să vedem rezultatul alegerilor”
Politică 15:30
Un ministru PSD e convins că partidul va recupera procentele pierdute în fața AUR: „Haideţi să vedem rezultatul alegerilor”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat aflat la 40 de km de capitală. Trăiește foarte liniștit acum
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită