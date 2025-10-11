„Cea mai sănătoasă modalitate de reducere a deficitului bugetar este menținând cheltuielile publice constante. Creșterea economică, asta este singura metodă sănătoasă. Dacă eșuează, eșuează toate partidele din Coaliție și, mai ales, lucrul cel mai grav, eșuează România, pentru că nu există alternativă. În momentul de față există alternativă, dar alternativa care există este un dezastru pentru România”, a spus Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan pe politica internă.

El a avertizat apoi că Guvernului îi va fi tot mai dificil să realizeze restructurarea companiilor de stat și i-a transmis un mesaj premierului Ilie Bolojan, care încearcă să reducă deficitul bugetar al țării inclusiv prin restructurări.

„Ilie Bolojan a venit cu niște propuneri. Aceste propuneri nu au fost aprobate așa cum le-a propus Ilie Bolojan și au venit cu tot felul de alte propuneri de soluții, unele dintre ele care nu stau în picioare. Eu vă spun o părere personală, e mult mai greu să faci restructurare acum decât dacă ai fi făcut încă din prima zi a guvernării. Dacă în prima zi a guvernării dădea ordonanță de urgență care spunea «trecem pe rând o treime dintre angajați în șomaj tehnic, cu o plată, ca să reducem cheltuielile», rezistența ar fi fost mult mai mică. S-au operat niște cheltuieli, dar s-a umblat la sporuri, s-a umblat la, mă rog, niște cheltuieli care, să spun, nu sunt cheltuieli de personal care să ducă la o redimensionare a administrației”, a completat Ludovic Orban.

Referitor la sfaturile pe care i le dă premierului Ilie Bolojan, Ludovic Orban a precizat că urmează o discuție față în față cu președintele PNL.

Ilie Bolojan a fost desemnat premier de președintele Nicușor Dan pe 23 iunie, iar una dintre primele măsuri luate de noul Guvern a fost creșterea TVA. Mai exact, primul pachet pentru reducerea deficitului bugetar, care a intrat în vigoare la 1 august, a conținut două taxe importante pentru români: creșterea TVA la 21 la sută și faptul că bătrânii cu pensii lunare mai mari de 3.000 de lei net vor plăti CASS de 10% peste suma care depășește acest prag.

În ciuda măsurilor luate de Guvern, Ilie Bolojan a anunțat pe 2 septembrie că deficitul bugetar pe care România îl va raporta la finalul acestui an nu va fi sub 8%. Ulterior, premierul a convenit la Bruxelles cu oficialii europeni un deficit de 8,4% din PIB pentru finalul lui 2025, adică aproape 32 de miliarde de euro. Anul trecut România a avut cel mai mare deficit bugetar din Europa, de 9,3% din PIB.

Ludovic Orban a fost numit pe 6 octombrie consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă. El a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021.

