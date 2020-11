Întrebat la patru zile după incendiul de la Spitalul Județean Neamț, în care au murit 10 persoane, dacă s-a gândit să demisioneze, premierul Ludovic Orban a negat.

“Nu mi-a trecut prin cap, vă spun sincer, să-mi dau demisia. Am asigurat transportul pacienților în condiții foarte bune, cu medic urgentist și asistență, am identificat locații în care pot fi mutați, am reușit mutarea medicului erou și continuăm deciziile”, a spus Ludovic Orban la România TV.

“Am demarat controale și alocăm minimum 50 de milioane de euro pentru upgradarea spitalelor”, a mai declarat premierul.

În seara zilei de 14 noiembrie a izbucnit un incendiu la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului Județean de Urgență din Piatra Neamț.

10 oameni au murit în noaptea incendiului devastator, iar alte două persoane au decedat ulterior, ultima fiind o femeie de 72 de ani, intubată și ventilată mecanic și care prezenta și multiple comorbidități.

