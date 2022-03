Într-un interviu pentru Daily Star, lunetistul britanic este convins că, datorită eroismului ucrainenilor, Kievul nu va cădea niciodată: „Capitala este fortificată, pot spune cu certitudine că orașul nu va cădea”.

„Tacticile de gherilă folosite de ucraineni sunt ceva împotriva căruia pur și simplu nu te poți apăra, sunt talibani pe steroizi”, a adirmat Matthews.

Pentru el este complet de neiertat că rușii vizează obiecte civile: „Asta m-a făcut să merg acolo, să-i ajut pe ucraineni”.

„Așa-zisele ținte militare atacate sunt… o biserică, o școală, un pod care a fost vizat în timp ce civilii evacuau din oraș”, a constatat, la fața locului, Mattwews.

Tocmai am vorbit cu un tip al cărui tată a fost ucis în urmă cu două zile și azi, într-o lovitură de artilerie, fiul lui a fost ucis. Ce „denazificare”? Ei bombardează fără discernământ fiecare țintă din acest oraș. Este un genocid. Sunt crime de război. Lunetistul Matthews:

Matthews este al doilea lunetist experimentat, după ce canadianul Wali s-a alăturat anterior Legiunii Internaționale.

Lunetistul, care deține recordul de ucidere distanță după ce a neutralizat o țintă de la aproape 3,5 kilometri, ține un jurnal de front.

„Pentru Kiev, Putin va trebui să plătească un preț uriaș. Poate fi al doilea Stalingrad al Rusiei”

Dacă Putin vrea cu adevărat Kievul, va trebui să plătească un preț uriaș. Nimeni nu-i vrea pe ruși aici. Va fi fi al doilea Stalingrad al Rusiei. Lunetistul canadian Wali:

Bătălia de la Stalingrad, 23 august 1942-2 februarie 1943, a reprezentat un important punct de cotitură în desfășurarea celui de-Al Doilea Război Mondial și este considerată cea mai sângeroasă bătălie din istoria omenirii. Numărul total al pierderilor de vieți umane este estimat la aproximativ 3 milioane. Pentru sovietici, victoria de la Stalingrad a marcat începutul eliberării URSS, luptă care a dus în cele din urmă la victoria din 1945 asupra Germaniei Naziste.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat, pe 27 februarie, că țara sa înfiinţează o legiune străină internaţională, pentru voluntari din străinătate, care să lupte împotriva „criminalilor de război ruși”.

