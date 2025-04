Această revoluție tehnologică permite țării să rămână competitivă pe piața globală, în ciuda barierelor comerciale impuse de SUA și alte țări. Automatizarea fabricilor din China se desfășoară într-un ritm fără precedent.

Inginerii și electricienii supraveghează flote de roboți care reduc costurile de producție și îmbunătățesc calitatea produselor. Potrivit The New York Times, China are acum mai mulți roboți industriali la 10.000 de lucrători decât orice altă țară, cu excepția Coreei de Sud și Singapore.

Strategie națională de automatizare

Guvernul chinez a ghidat această tranziție către automatizare prin directive și investiții masive. He Liang, fondatorul și CEO-ul Yunmu Intelligent Manufacturing, una dintre cele mai importante companii chineze producătoare de roboți umanoizi, a declarat: „Așteptarea pentru roboții umanoizi este să propulseze industria mașinilor electrice. Deci, din această perspectivă, este o strategie națională”.

Roboții înlocuiesc muncitorii nu doar în fabricile mari, ci și în atelierele mici. Elon Li, proprietarul unui atelier din Guangzhou, investește 40.000 de dolari într-un braț robotic cu cameră care va replica acțiunile unui sudor uman.

Recomandări Lista deputaților și senatorilor POT care nu aveau venituri sau locuri de muncă înainte de a ajunge în Parlament

„Înainte, nu mi-aș fi imaginat niciodată să investesc în automatizare”, a spus acesta.

Automatizare la scară largă

Companiile mai mari investesc sume considerabile în automatizare. Fabrica Zeekr din Ningbo, un producător chinez de mașini electrice, a crescut numărul de roboți de la 500 la 820 în doar patru ani. Roboții realizează o gamă largă de sarcini, de la transportul materialelor la sudarea caroseriilor auto.

Unele zone ale fabricii sunt complet automatizate, putând funcționa fără prezența umană și cu luminile stinse. Cu toate acestea, muncitorii umani rămân esențiali pentru anumite operațiuni care necesită dexteritate manuală sau verificări de calitate.

„Majoritatea colegilor noștri lucrează în fața unui monitor”, a explicat Pinky Wu, un angajat Zeekr.

Inteligența artificială, folosită la proiectare

Producătorii auto chinezi folosesc inteligența artificială și pentru a eficientiza procesul de proiectare.

Carrie Li, designer la Zeekr, utilizează AI pentru a analiza intersecțiile diferitelor suprafețe interioare ale mașinilor. „Am mai mult timp liber să-mi deschid mintea și să explorez ce tendințe de modă să includ în interiorul mașinilor”, a declarat Li.

China a devenit un lider global în producția de echipamente de automatizare. Multe fabrici auto din întreaga lume folosesc roboți fabricați în China. Când Volkswagen a deschis o fabrică de mașini electrice în Hefei, aceasta avea doar un singur robot din Germania și 1.074 de roboți fabricați în Shanghai.

Recomandări Propunerea controversată a lui Donald Trump pentru încheierea războiului din Ucraina. Ce conține „oferta finală” pentru Kiev

Susținere guvernamentală puternică

Avansul rapid al Chinei în domeniul roboticii industriale a fost impulsionat de inițiative guvernamentale precum „Made in China 2025”. Robotica este una dintre cele 10 industrii în care China își propune să devină competitivă la nivel global.

Guvernul chinez a încurajat activ adoptarea roboților umanoizi în industria auto. Oficialii de la Beijing au solicitat marilor producători auto să închirieze roboți și să trimită înregistrări video cu aceștia efectuând sarcini în fabricile lor.

În martie 2024, premierul Li Qiang a anunțat planuri de „dezvoltare viguroasă” a roboților inteligenți. Agenția națională de planificare economică a lansat un fond de capital de risc de 137 de miliarde de dolari pentru robotică, inteligență artificială și alte tehnologii avansate.

Provocări și îngrijorări

Automatizarea rapidă ridică îngrijorări în rândul unor muncitori chinezi. Geng Yuanjie, un operator de stivuitor la fabrica Zeekr, și-a exprimat temerile: „Pot simți tendința spre automatizare. Nu este doar îngrijorarea mea, toată lumea își face griji în legătură cu asta”.

Cu toate acestea, în China există mai puține obstacole în calea automatizării decât în alte părți ale lumii. Lipsa sindicatelor independente și controlul Partidului Comunist lasă destul de puțin loc pentru disidență.

Recomandări Ultimatum transmis de JD Vance pentru Rusia și Ucraina: „Este timpul să acceptați, altfel noi ne retragem”

Factori demografici

Automatizarea este impulsionată și de criza demografică a Chinei. Numărul nașterilor a scăzut cu aproape două treimi din 1987, în timp ce două treimi dintre tinerii de 18 ani se înscriu acum la universitate.

China își transformă rapid industria manufacturieră prin automatizare și inteligență artificială, menținându-și astfel competitivitatea globală, în ciuda provocărilor demografice și comerciale. Această tranziție tehnologică, susținută puternic de guvern, redefinește peisajul industrial al țării și are implicații semnificative pentru economia globală.

Istorii electorale Ce mișcare din 2006 a forțat un rege să reinstaureze parlamentul pe care îl dizolvase printr-o lovitură de stat cu un an înainte? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT De ce americanii votează marțea? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT În ce țară europeană 90% dintre buletinele de vot sunt trimise alegătorilor prin poștă? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce primar a câștigat alegerile cu doar 19 voturi dintr-un total de 35 exprimate? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT Ce țară asiatică a raportat o prezență de 99,99% la alegerile parlamentare din 2019? Login ACUM în contul tău Libertatea pentru a vedea răspunsul sau creează GRATUIT un cont nou! LOGIN / CREEAZĂ CONT

Urmărește cel mai nou VIDEO Stiri Mondene Imagini noi din casa istorică a Iuliei Albu. Îmbrăcată într-o rochie decupată, vedeta a arătat zidurile scorojite și instalația refăcută

Urmărește-ne pe Google News