„Urmare a demersurilor întreprinse, permanent, în cursul nopții de 3 spre 4 octombrie 2023, cât și pe parcursul zilei de astăzi de către Ambasada României la Roma și Consulatul General al României la Trieste, MAE precizează faptul că printre victimele accidentului rutier se află și patru cetățeni români”, arată comunicatul.

Într-o intervenție la Digi24, purtătorul de cuvânt al MAE a clarificat că „e vorba de morți, nu de răniți”. Accidentul de lângă Veneția s-a soldat cu 21 de decese și cu 15 răniți, conform autorităților italiene.

Din mesajul de condoleanțe transmis de președintele României pe Facebook reiese că cele patru victime făceau parte din aceeași familie: „Transmit condoleanțe și multă putere familiei îndoliate, în aceste momente de grea încercare”, a scris Iohannis.

Și premierul Marcel Ciolacu a avut un mesaj asemănător:

MAE a transmis că o echipă consulară mobilă din cadrul Consulatului General al României la Trieste s-a deplasat la fața locului, în regim de urgență, imediat după ce a aflat de accident, pentru a obține mai multe informații cu privire la identitatea tuturor persoanelor afectate. Identificarea victimelor a fost însă dificilă.

MAE subliniază că procedura de identificare a tuturor victimelor s-a efectuat cu dificultate, având în vedere circumstanțele producerii accidentului și gravitatea acestuia. Ministerul Afacerilor Externe:

Echipa consulară s-a deplasat apoi și la unitatea medicală unde au fost transportate trupurile neînsuflețite „pentru a intra în legătură cu membrii de familie, în vederea acordării asistenței consulare specifice în astfel de situații”, a mai transmis MAE.

„Ambasada României la Roma și Consulatul General al României la Trieste continuă dialogul cu autoritățile locale și vor acorda întregul sprijin, în limita competențelor, în vederea repatrierii trupurilor neînsuflețite și eliberarea certificatelor de deces”, mai scrie în comunicat.

Tragedia petrecută marți seară a șocat Italia. „În timp ce ajungeam la autobuz, țipetele s-au transformat într-o liniște de mormânt, care mi-a oprit sângele. Am vrut să ajut, dar am fost oprit de un prieten și de o polițistă, pentru că autocarul era încă în flăcări și exista riscul de explozie. Am rămas atunci acolo până la sosirea ajutoarelor, care au ajuns după aproximativ 20 de minute”, a povestit un bărbat, martor la explozie.

Au apărut și imagini filmate cu autocarul în ultimele clipe de rulare pe pasarelă și cu momentul terifiant când acesta cade în gol.

Poliția municipală din Veneția a spus că nu erau semne de frânare pe șosea în punctul în care autobuzul a căzut de pe pasajul superior, iar martorii au declarat că vehiculul a lovit de mai multe ori balustrada, înainte de a o străpunge și a cădea în gol 30 de metri.

