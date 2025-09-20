Un atac cibernetic a blocat trei mari aeroporturi din Europa

MAE informează cetățenii români care intenționează să călătorească în aceste țări că, în noaptea de 19 spre 20 septembrie 2025, a avut loc un atac cibernetic care a afectat mai multe aeroporturi din Europa: Heathrow (Londra), Berlin Brandenburg și Zaventem (Bruxelles).

MAE recomandă cetățenilor români să verifice situația zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi.

„Cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție următoarele numere de telefon de permanență, în funcție de circumscripția consulară de urgență, astfel: Consulatul General al României la Londra: +077 387 16 335; Ambasada României în Republica Federală Germania: +49 160 157 9938; Ambasada României în Regatul Belgiei: +32 (0)497 428663”, transmite MAE, într-un comunicat.

Incidentul a blocat sistemele automate

Mesajul MAE vine după un atac cibernetic care a vizat sistemele de check-in și de îmbarcare, iar zeci de zboruri au fost întârziate sau anulate. Incidentul a blocat sistemele automate, forţând trecerea la proceduri manuale de înregistrare şi îmbarcare.

„Impactul asupra programului de zbor este semnificativ şi, din păcate, vor apărea întârzieri şi anulări”, a transmis Aeroportul din Bruxelles într-un comunicat.

Aeroportul Heathrow a avertizat, la rândul său, asupra întârzierilor cauzate de „o problemă tehnică” la un furnizor extern, în timp ce aeroportul din Berlin a publicat pe site un mesaj prin care informează pasagerii despre timpii de aşteptare prelungiţi la check-in.

Operatorii le-au recomandat călătorilor programaţi pentru sâmbătă să îşi confirme zborurile direct cu companiile aeriene înainte de a pleca spre aeroport.



