Cum a votat România Acordul UE-Mercosur

„Reprezentantul României în COREPER în 9 ianuarie nu a avut un mandat de negociere, ci instrucțiuni pentru reconfirmarea poziției afirmată public de România”, a transmis Andrei Țărnea, purtător de cuvânt al Ministerului de Externe.

Acesta a precizat că președintele Nicușor Dan a făcut publică poziția României după reuniunea Consiliului European de la finalul anului trecut: „În decembrie 2025, rezultatul acestor negocieri și poziția din perspectiva României au fost anunțate de președintele Nicușor Dan după reuniunea Consiliului European”, a punctat oficialul MAE.

„Nu este vorba aici de un mandat de negociere. Partea aceasta, de negocieri, a precedat reuniunea COREPER din 9 ianuarie, deci nu este vorba de articolul 10. Negocierile au durat peste 20 de ani în format comerț, iar România a participat ca atare prin ministerul responsabil cu suportul echipelor diplomatice”, a mai explicat Andrei Țărnea.

Practic, ambasadoarea Iulia Matei, care a votat în COREPER pentru Acordul UE-Mercosur, nu a avut un mandat semnat de premierul Ilie Bolojan și a votat ținând cont de ce a afirmat președintele Nicușor Dan luna trecută.

Ce este Mercosur și de ce sănătatea europenilor poate fi pusă în pericol de carnea importată din America Latină

Amintim că majoritatea statelor UE au aprobat pe 9 ianuarie Acordul de liber-schimb cu blocul Mercosur, în ciuda opoziției categorice din partea agricultorilor europeni și a Franței, care se tem de concurența produselor sud-americane mai ieftine pe piețele europene și cu standarde de calitate reduse, care pot pune în pericol sănătatea europenilor. Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria s-au împotrivit Acordului, iar Belgia s-a abținut. În schimb, România a votat pentru.

Mercosur este un bloc economic și comercial sud-american, creat în 1991 pentru a facilita comerțul și integrarea între statele membre. În el sunt incluse următoarele state principale: Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay.

Pe scurt, în urma Acordului UE-Mercosur, fermierii români vor avea de pierdut pentru că, de exemplu, importurile de carne din Argentina și Brazilia vor beneficia de taxe reduse, ceea ce va pune presiune asupra prețurilor interne. Astfel, carnea românească va fi mai greu de vândut dacă e mai scumpă decât cea importată din America Latină și există riscul ca producția românească să dispară treptat.

Foarte important, în țările Mercosur sunt permise practici interzise în UE, precum:

pesticide neautorizate în Europa

hormoni de creștere la carne

antibiotice folosite preventiv.

Aceste practici în producția de carne, permise în America Latină și interzise în UE, pot expune consumatorii europeni, inclusiv pe români, la riscuri pentru sănătate care nu se vor manifesta imediat, ci se vor acumula în timp, spun țările care nu sunt de acord cu Acordul Mercosur, precum Franța.

În acest context, PSD, partid condus de Sorin Grindeanu, a transmis că decizia MAE ca România să voteze pentru Acordul UE-Mercosur este o „trădare a intereselor fermierilor români”. PSD nu a fost însă împotriva Acordului UE-Mercosur la modul general, ci doar a solicitat garanţii că fermierii români vor fi protejați de importurile din America Latină. Iar ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a avertizat că acordul UE-Mercosur poate însemna falimentul fermierilor români.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE