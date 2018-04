Ce să bei și ce exerciții să faci ca să scapi rapid de burtă și să arăți bine în hainele de vară și mai ales în costumul de baie. Cel mai greu e să scapi de grăsimea abdominală, dar există o combinație care dă rezultate.

Secretul reușitei stă în executarea anumitor exerciții și consumarea unui shake care arde grăsimile. Shake-ul este o băutură simplu de preparat și care nu are ingrediente scumpe. Se face dintr-un castravete, 4 lămâi, 10 frunze de mentă, o bucată de ghimbir și 2 litri de apă. Se mixează în blender castravetele feliat cu zeama de lămâie, frunzele de mentă și ghimbirul ras, apoi se adaugă apa și se amestecă. Se ține la frigider între 3 și 6 ore, apoi se consumă de-a lungul zilei.

Castravetele conține 96% apă, dar mai are vitaminele A și C și fibre; îți dă energie, te hidratează și taie senzația de foame. Lămâile, pe lângă faptul că sunt bogate în vitamina C, stimulează digestia și te ajută să elimini toxinele din organism. Menta grăbește digestia alimentelor, iar ghimbirul grăbește arderea caloriilor și crește imunitatea. Și ceaiul de ghimbir face minuni, dar pentru sănătate, nu pentru siluetă.

Ce să bei și ce exerciții să faci ca să scapi rapid de burtă. Iată cele mai eficiente exerciții

Alergare sau măcar marș pe un plan înclinat – eficiența în arderea caloriilor crește cu 50% față de alergarea sau mersul în ritm alert pe un plan drept. Band de la sala de fitness se poate înclina, iar dacă locuiești într-o zonă cu dealuri, poți practica acest exercițiu și în aer liber.

Canotaj. Desigur, nu e la îndemâna oricui să vâslească, dar există aparate de fitness care imită 100% mișcarea pe care o faci în barcă trăgând de rame și care antrenează și tonifiază tot corpul, cu o eficiență crescută pe zona abdominală, brațe și picioare. Pentru început, alternează 20 de secunde de activitate cu 10 de repaus.

Plank sau planșă. Mușchii abdominali sunt lucrați de acest exercițiu mai eficient decât de abdomene. Trebuie să te așezi în pozițieși s-o menții cât mai mult timp. Corpul trebuie să fie drept, mușchii, încordați. Pare ușor, dar nu e! Contează și câte repetări faci.

Burpee. O serie de 10 e mai eficientă, susțin antrenorii de fitness, decât un sprint de o jumătate de oră. Cum se execută: stai în picioare, cu spatele drept și privirea în față; din această poziție, cobori în genuflexiune (atenție, s-o execuți corect, altfel, îți strici articulațiile genunchilor! Lasă-te pe vine ca și cum te-ai așeza pe scaun). Din genuflexiune, duci picioarele în spate ca să ajungi în planșă. Apoi, execuți o flotare, după care revii în genuflexiune, din care revii în picioare executând o săritură, cu mâinile întinse în sus.

Balansarea greutăților. Că sunt gantere ori o sticlă mare cu apă, nu contează, mișcările pe care le faci sunt importante. Din poziția de drepți, cu picioarele ușor depărtate, duci greutatea (pe care o ții cu ambele mâini) în față; brațele trebuie să fie întinse, nu îndoite. Apoi, flexezi ușor genunchii și duci greutatea printre picioare, cât mai mult în spate. Revii, îndreptând picioarele și ducând mâinile cât mai mult în față și tot așa…

Dacă te întrebi de ce tocmai abdomenele nu sunt incluse în acesta să serie de exerciții, află că antrenorii susțin că nu sunt cele mai eficiente în reducerea grăsimii din zona abdominală!