Strazile din centrul Bucurestiului, "Orasul Vechi", pot fi vazute in prima zi dupa decretarea de catre autoritati a starii de alerta, ce a inlocuit starea de urgenta, instituita pentru limitarea imbolnavirilor cu noul coronavirus COVID-19, vineri 15 mai 2020. In ciuda ridicarii unor restrictii de circulatie si reluatrea unor activitati economice cum ar fi deschiderea librariilor, muzeele, magazinele, si terasele au ramas inchise pna la stabilirea exacta a procedurilor de functionare in conditiile starii de alerta. MARIAN ILIE / MEDIAFAX FOTO