Salariile oferite de supermarketul Action cu produse la 5 lei. Care sunt posturile disponibile și beneficiile incluse

Lanțul de retail Action, unul dintre cei mai mari jucători europeni pe segmentul produselor nealimentare la prețuri accesibile, a anunțat deschiderea primului magazin în Sibiu, potrivit publicației locale Bani și cariere în Sibiu.

Retailerul olandez Action, cunoscut pentru faptul că are multe produse la prețul de 5 lei, a început deja procesul de recrutare pentru pozițiile de manager de magazin și manager adjunct.

Salariul net pentru postul de manager de magazin se situează între 6.100 și 6.500 de lei lunar. Viitorul manager va răspunde în fața managerului regional și va conduce o echipă de cel puțin 12 persoane.

Printre atribuțiile sale se numără organizarea și coordonarea magazinului, gestionarea stocurilor, monitorizarea vânzărilor și recrutarea, formarea și motivarea personalului.

De asemenea, va fi responsabil de activitățile administrative, cum ar fi planificarea programului de lucru și supravegherea caselor de marcat. Potrivit companiei, candidații pemtru posturile din Sibiu trebuie să aibă minimum trei ani de experiență într-un post de conducere, preferabil în retail.

Pentru poziția de manager adjunct, salariul oferit este de 4.400-4.600 de lei net. Ambele posturi includ un program de onboarding și training de opt săptămâni, care se va desfășura în România sau în străinătate.

Există și alte beneficii adiționale precum asigurare medicală privată, bonuri de masă de 40 de lei pe zi, 22 de zile de concediu anual și o reducere de 15% la produsele vândute în magazinele Action.

Cu peste 3.000 de magazine în 14 țări europene, retailerul olandez Action se remarcă printr-o ofertă variată de 6.000 de produse din 14 categorii, printre care articole pentru casă, bricolaj, decorațiuni, jucării și produse sezoniere.