În județul Ilfov, în ultimul timp, 3 pisici fără stăpân au fost găsite împușcate cu săgeți. Unul dintre animale a fost salvat de o femeie care a povestit totul pe un grup de Facebook al iubitorilor de animale.

„Așa am găsit acest motănel ieri sub mașina vecinului. Împușcat cu arbaleta. A fost dus la veterinar urgent, internat, făcută radiografie. Din fericire, nu a atins niciun organ. Mănâncă, a fost deparazitat și urmează sa fie și castrat. Am formulat plângere penală la poliție. Criminalul trebuie să și răspundă penal”, a transmis femeia care a spus că va păstra pisica.

Și Ionuț, un alt locuitor din Snagov, spune că știe despre cazul pisicilor vânate cu arbaleta. El povestește ce a pățit Bubu, unul dintre pisoii familiei sale.

„Copiii îl numeau Bubu, suntem la al cincilea pisoi cu acest nume, pentru că ceilalți n-au mai venit acasă. Acum s-a întâmplat nefericitul eveniment când Bubu a venit acasă cu o săgeată de arbaletă. Bănuiesc că cei care au folosit arcul n-au putut să-l nimerească bine de la distanță, iar motanul s-a făcut bine după o săptămână de îngrijiri”, a spus acesta pentru Digi24.

Numărul animalelor este mult mai mare, spun localnicii.

Poliția Animalelor a transmis că au fost deschise două dosare penale pentru cruzime împotriva animalelor.

