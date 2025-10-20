Ce i-a spus tânăra însărcinată care a murit în explodia din Rahova mamei sale, înainte de tragedie

În timpul exploziei din blocul din Rahova, o tânără însărcinată în vârstă de 24 de ani a murit. Familia a mers luni, 20 octombrie, să ridice trupul neînsuflețit al Mirelei de la INML, iar mama acesteia a făcut dezvăluiri cutremurătoare, potrivit Antena 3 CNN.

Femeia a vorbit cu fiica ei cu o zi înainte de tragedie, atunci când Mirela se plângea de mirosul de gaz din bloc. Tânăra însărcinată care a murit în explozia din blocul din Rahova i-a mărturisit mamei sale că nu știa cum urma să fie situația până a doua zi și a rugat-o să o sune ca să vadă dacă se mai trezește.

„Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic!

Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să își facă un ceai, am o conversație împreună cu o cunoștință, unde seara îi spune: «Miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc». Este suficient”, a povestit mama tinerei, potrivit sursei citate mai sus.

Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”
Recomandări
Medicii români primesc prime de instalare de până la 65.000 de euro, în Franța: „Nu m-aș vedea lucrând în spitalele din România”

Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din blocul din Rahova a făcut declarații cutremurătoare și în urmă cu două zile, atunci când spunea că locatarii ar fi putut fi avertizați cu privire la un pericol iminent. Mirela a avut o discuție similară și cu bunica ei, căreia i-a mărturisit că în bloc mirosea foarte puternic a gaze.

„Mi-a spus: «Miroase a gaze». Joi seara mi-a trimis și poză”, a declarat femeia, pentru sursa citată mai sus.

Fratele Mirelei a fost lângă ea în momentul exploziei din Rahova

Răzvan Stanciu, fratele Mirelei în vârstă de 17 ani, se afla lângă sora sa în momentul exploziei. Bunica băiatului a dezvăluit tot ce i-a povestit băiatul despre momentul critic în care și-a pierdut sora.

„Băiatul… ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia». Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum «în aer», nu știu să vă spun mai multe”.

Răzvan, fratele tinerei gravide care a murit în timpul exploziei, a fost și el rănit în urma deflagrației. Băiatul a fost inițial internat la Spitalul Grigore Alexandrescu, însă sâmbătă medicii l-au externat. Tânărul adolescent s-ar plânge în continuare de dureri de spate.

Tânăra însărcinată s-a mai plâns și în trecut de mirosul de gaze

Întrebată despre probleme anterioare cu gazele, bunica Mirelei a menționat un incident similar în urmă cu câteva luni. Femeia mărturisește că nepoata ei s-a mai plâns și în trecut de mirosul de gaz, dar în momentul în care a verificat a remarcat că scurgerea nu era din apartamentul său.

„Nu știu, în urmă cu vreo trei luni sau două luni și ceva. La fel: spunea că miroase a gaze și a chemat fata pe cineva, de s-a uitat la aragaz. (…) S-a uitat, dar n-a fost o scurgere la noi. Atunci i s-a părut că miroase a gaze numai în casă la ea, dar cred că mirosea peste tot”, a mai precizat femeia.

Bilanțul exploziei din blocul din Rahova

Bilanțul deflagrației de vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova din București este unul tragic. Trei persoane au murit în urma exploziei, iar alte 20 au fost rănite.

 Dintre acestea, 15 persoane au fost transportate la spital, printre acestea fiind doi copii de 12 și 17 ani, băiatul din urmă fiind fratele tinerei gravide care a murit.. Alte șapte persoane au primit îngrijiri medicale la un centru de asistență din proximitatea liceului „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere, fără a fi transportate la spital. 

Explozia a dus la evacuarea totală a blocului, care este considerat cu risc de colaps, și la suspendarea cursurilor școlare în liceul din apropiere pentru o săptămână. Autoritățile au deschis dosar penal pentru incident, iar persoanele afectate beneficiază de spații de cazare puse la dispoziție de primărie. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Lista noii conduceri a PSD. Cine vor fi cei 5 prim-vicepreședinți și vicepreședinții lui Sorin Grindeanu care vor fi votați la Congresul din 7 noiembrie
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Viva.ro
A înșelat-o ani de zile cu Vica Blochina, care i-a dăruit și un copil, dar ce-a putut să spună acum Victor Pițurcă despre soția lui, Maria, i-a înmărmurit pe toți. Ce se întâmplă, de fapt, în familia lui: ”Soția mea...”
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Unica.ro
Informația care răstoarnă tot ce se știa! Tulburător ce scria în foaia semnată de soțul gravidei decedate la spitalul privat din Constanța: „Știam că nu fac ceva bine. Am semnat în numele ei”. Ce s-a aflat acum despre Mădălina
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Elle.ro
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
gsp
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.RO
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
GSP.RO
Cristi Chivu a ajuns în Gazzetta dello Sport! Italienii au dat verdictul CATEGORIC
Parteneri
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
Libertateapentrufemei.ro
Uită-te bine la poză, sigur recunoști! Superba actriță din filmul adolescenței noastre se luptă pentru viața ei, iar motivul e sfâșietor
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Avantaje.ro
A fost jignită și criticată pentru greutatea ei, dar acum le-a dat peste nas. A topit 45 kg și arată ca o zeiță. Cum s-a afișat vedeta cu soțul ei, un mare actor
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram
Tvmania.ro
Mădălina Ghenea, magnet pentru priviri! Imagini incendiare în lenjerie galbenă și momente rare cu fiica sa Charlotte, dezvăluite pe Instagram

Alte știri

Doi muncitori români l-au snopit în bătaie pe colegul lor, tot român, în Germania
Știri România 18:18
Doi muncitori români l-au snopit în bătaie pe colegul lor, tot român, în Germania
Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Știri România 16:42
Reacția ministrului Justiției despre varianta ca Ilie Bolojan să își dea demisia după decizia CCR privind pensiile magistraților
Parteneri
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adevarul.ro
Avertisment de la Bruxelles: Europa trebuie să se pregătească pentru un posibil război cu Rusia. România, printre cele mai vulnerabile țări
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct
Fanatik.ro
Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Financiarul.ro
De ce femeile trăiesc mai mult decât bărbații. Ce arată un nou studiu
Superliga.ro (P)
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Gemenii Irimia: „E un avantaj foarte mare să ne avem unul pe altul”
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 13-a din Superliga
Parteneri
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Elle.ro
Olga Guțanu, dezvăluiri despre relația cu CRBL. De ce nu își dorește un copil cu artistul: „El își ascunde foarte bine…”
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Unica.ro
Cine e soția lui Alexandru Ion de la Asia Express. Fostul logodnic al Flaviei Mihășan are acasă o femeie superbă!! Povestea lor de dragoste e demnă de spus nepoților!!
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA
Viva.ro
Cazul ei a stârnit un val de reacții în toată țara. A apărut o nouă imagine cu Sorina Săcărin. Ce s-a întâmplat cu adevărat cu fetița din Baia de Aramă, după ce a fost adoptată în SUA

Monden

Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:33
Delia Matache, concurentă în următorul sezon Asia Express? Răspunsul sincer oferit de artistă: „Avem puterea de decizie”
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Stiri Mondene 17:15
Fiul cel mic al Elei Crăciun a împlinit 7 ani. Ce cadouri a primit Nicholas. „Și-a dorit două chestii”
Parteneri
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
TVMania.ro
Corina Caragea, total diferită la începutul carierei! Imagini inedite de la pupitrul știrilor sportive
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
ObservatorNews.ro
Ajutor de sărbători pentru 4,6 milioane de pensionari. Câţi bani vor primi
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Libertateapentrufemei.ro
O recunoști pe această frumusețe? E o mare artistă a României, e necăsătorită și nu a locuit niciodată cu un bărbat. Zice că „s-a măritat” cu muzica. A apărut în oraș și a atras toate privirile
Parteneri
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
GSP.ro
A slăbit 40 de kilograme și a ajuns pe podium la bodybuilding natural: „Totul a început pe plajă!”
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
GSP.ro
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
Parteneri
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Mediafax.ro
Pensionarii cu venituri sub 2.500 de lei vor primi 400 de lei în decembrie. Cum a fost împărțită prima specială
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
StirileKanalD.ro
Vacanță de 19 zile pentru elevii din România! Important de știut
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Wowbiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Promo
Scapă rapid de durerile de cap
Advertorial
Scapă rapid de durerile de cap
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Wowbiz.ro
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
Redactia.ro
Imagini groaznice din apartamentul unde s-a produs explozia din București
În ce stare se află Flavia Groșan la câteva zile după ce a ajuns în comă la spital. Mesajele din mediul online sunt cutremurătoare
KanalD.ro
În ce stare se află Flavia Groșan la câteva zile după ce a ajuns în comă la spital. Mesajele din mediul online sunt cutremurătoare

Politic

Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 17:20
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Politică 16:30
Prima reacție a Guvernului după ce CCR a respins legea pensiilor magistraților pe care Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea
Parteneri
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
ZiaruldeIasi.ro
40 Under 40 / Două surori, un brand frumos, o poveste fascinantă: cum au transformat moda într-un act artistic ieșencele Anca și Silvia Negulescu - GALERIE FOTO
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan
Fanatik.ro
Lista ”rușinii” ANAF: Făgărașul lui Nicușor Dan, dator vândut la stat. Primarul PSD din orașul natal al președintelui României dă vina pe Ilie Bolojan
Forma creierului poate trăda instalarea demenței
Spotmedia.ro
Forma creierului poate trăda instalarea demenței