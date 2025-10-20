Ce i-a spus tânăra însărcinată care a murit în explodia din Rahova mamei sale, înainte de tragedie

În timpul exploziei din blocul din Rahova, o tânără însărcinată în vârstă de 24 de ani a murit. Familia a mers luni, 20 octombrie, să ridice trupul neînsuflețit al Mirelei de la INML, iar mama acesteia a făcut dezvăluiri cutremurătoare, potrivit Antena 3 CNN.

Femeia a vorbit cu fiica ei cu o zi înainte de tragedie, atunci când Mirela se plângea de mirosul de gaz din bloc. Tânăra însărcinată care a murit în explozia din blocul din Rahova i-a mărturisit mamei sale că nu știa cum urma să fie situația până a doua zi și a rugat-o să o sune ca să vadă dacă se mai trezește.

„Nu știu dacă cineva a făcut ceva, nu știu să vă spun dacă a venit sau a verificat cineva, dar mirosea cu două zile înainte a gaz. Foarte puternic!

Gravida mea nu a putut să iasă să ducă gunoiul. Ea n-a avut la ce să își facă un ceai, am o conversație împreună cu o cunoștință, unde seara îi spune: «Miroase foarte tare a gaz în bloc și nu știu cum o fi până mâine dimineață. Sună-mă să vezi dacă mă mai trezesc». Este suficient”, a povestit mama tinerei, potrivit sursei citate mai sus.

Mama tinerei însărcinate care a murit în explozia din blocul din Rahova a făcut declarații cutremurătoare și în urmă cu două zile, atunci când spunea că locatarii ar fi putut fi avertizați cu privire la un pericol iminent. Mirela a avut o discuție similară și cu bunica ei, căreia i-a mărturisit că în bloc mirosea foarte puternic a gaze.

„Mi-a spus: «Miroase a gaze». Joi seara mi-a trimis și poză”, a declarat femeia, pentru sursa citată mai sus.

Fratele Mirelei a fost lângă ea în momentul exploziei din Rahova

Răzvan Stanciu, fratele Mirelei în vârstă de 17 ani, se afla lângă sora sa în momentul exploziei. Bunica băiatului a dezvăluit tot ce i-a povestit băiatul despre momentul critic în care și-a pierdut sora.

„Băiatul… ce să ne spună: «Că a căzut, că a fost lângă mine când s-a întâmplat tragedia». Era lângă sora lui, că s-a izbit de perete și s-a trezit în aer. Cum «în aer», nu știu să vă spun mai multe”.

Răzvan, fratele tinerei gravide care a murit în timpul exploziei, a fost și el rănit în urma deflagrației. Băiatul a fost inițial internat la Spitalul Grigore Alexandrescu, însă sâmbătă medicii l-au externat. Tânărul adolescent s-ar plânge în continuare de dureri de spate.

Tânăra însărcinată s-a mai plâns și în trecut de mirosul de gaze

Întrebată despre probleme anterioare cu gazele, bunica Mirelei a menționat un incident similar în urmă cu câteva luni. Femeia mărturisește că nepoata ei s-a mai plâns și în trecut de mirosul de gaz, dar în momentul în care a verificat a remarcat că scurgerea nu era din apartamentul său.

„Nu știu, în urmă cu vreo trei luni sau două luni și ceva. La fel: spunea că miroase a gaze și a chemat fata pe cineva, de s-a uitat la aragaz. (…) S-a uitat, dar n-a fost o scurgere la noi. Atunci i s-a părut că miroase a gaze numai în casă la ea, dar cred că mirosea peste tot”, a mai precizat femeia.

Bilanțul exploziei din blocul din Rahova

Bilanțul deflagrației de vineri, 17 octombrie, într-un bloc din cartierul Rahova din București este unul tragic. Trei persoane au murit în urma exploziei, iar alte 20 au fost rănite.

Dintre acestea, 15 persoane au fost transportate la spital, printre acestea fiind doi copii de 12 și 17 ani, băiatul din urmă fiind fratele tinerei gravide care a murit.. Alte șapte persoane au primit îngrijiri medicale la un centru de asistență din proximitatea liceului „Dimitrie Bolintineanu” din apropiere, fără a fi transportate la spital.

Explozia a dus la evacuarea totală a blocului, care este considerat cu risc de colaps, și la suspendarea cursurilor școlare în liceul din apropiere pentru o săptămână. Autoritățile au deschis dosar penal pentru incident, iar persoanele afectate beneficiază de spații de cazare puse la dispoziție de primărie.

