Primăria Constanța a plătit 16.000 de euro pentru noul logo al stațiunii Mamaia. Imaginea poate fi descărcată pentru 15 euro pe internet

Noul logo al stațiunii Mamaia a fost prezentat vineri de către Organizația de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța, recent înființată de către Primăria Constanța și condusă de George Măndilă, unul din consilierii primarului Vergil Chițac.

Achiziția noului logo a costat puțin peste 16.000 de euro (fără TVA) și a fost atribuită direct societății Blue Sky Advertising, din Cluj-Napoca, deținută de Maria Emanuela Huruială și Antreprevision Hub (Mariana Ruscan și Radu Lupaș Călin).

Noul logo pe o imagine de promovare a stațiunii Foto: Facebook/ Mamaia Constanța

Acest logo este o machetă vectorială care poate fi descărcată de pe mai multe site-uri de profil, precum de pe freepik.com unde costă 15 euro. El este deja folosit deja folosit pentru promovarea mai multor locuri sau business-uri, unul dintre ele fiind un dezvoltator imobiliar de lux din Costa Rica.

„Într-adevăr, acel simbol a fost preluat, dar am lucrat foarte mult la manualul de identitate. Am avut un anumit timp la dispoziție ca să livrăm tot brandingul. (…) Nu pot să vă spun cu cât am cumpărat sigla, este confidențial”, a declarat pentru ”Dobrogea Live” administratorul firmei Blue Sky Advertising, Maria Emanuela Huruială.

Recomandări Angajata DGASPC care lucra și la azilele groazei, acuzată că i-a dat șefului ei declarațiile unei minore abuzate, iar el a informat suspectul. Un primar, judecat pentru viol în cazul aceleiași fete

Faptul că imaginea nu este una exclusivă pentru promovarea stațiunii Mamaia a fost recunoscut și de autoritățile locale.

„Menționăm că, în conformitate cu informațiile furnizate de societatea Blue Sky Advertising SRL, deținem licență și drepturi de utilizare pentru toate elementele grafice prezentate. Acestea au fost achiziționate de pe o platformă de profil, fără criterii de exclusivitate, urmând ca toate drepturile să fie transferate Organizației de Management al Destinației (OMD) Mamaia-Constanța. Totodată, subliniem faptul că acest element grafic a stat la baza construirii identității vizuale a OMD Mamaia-Constanța, urmând să fie declinat în scopul promovării stațiunii”, a transmis OMD.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Gestul făcut de Violeta faţă de iubitul Andreei Marin! Lui Ştefan Bănică sigur nu îi va conveni

Viva.ro Cătălin Bordea rupe tăcerea după divorțul de Livia! Care a fost adevăratul motiv al separării: 'Suferința ei..'

PUBLICITATE E mai simplu ca oricând să sprijini sănătatea copiilor din România. Află cum!

FANATIK.RO Triunghiul Bermudelor de România. Unde anume se află și ce lucruri sinistre se întâmplă acolo

Știrileprotv.ro Cum va fi vremea în România, în următoarele zile. Zonele în care se vor înregistra 40 de grade Celsius la umbră

Observatornews.ro Admitere facultate 2023. Meseriile de viitor către care se îndreaptă tot mai mulţi tineri

Orangesport.ro "Să nu surprindă pe nimeni dacă Marcel Ciolacu face şi asta". Un politician român intervine după ce FCSB a ajuns pe Stadionul Steaua | EXCLUSIV

Unica.ro Medicii au anunțat cauza morții Lisei Marie Presley, la 54 de ani. Intervenția care a costat-o viața pe fiica lui Elvis