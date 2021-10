Principalele declarații ale lui Florin Cîțu:

Am luat două decizii l-am sunat pe domnul primar și am cerut demiterea din funcție a managerului de la Boli Infecțioase și am semnat ordinul prin care l-am demis pe președintele ARMCS care de când a intrat în funcție nu a mai făcut nicio evaluare privind acreditarea spitalelor. La acest spital din Constanța erau mai multe nereguli și am văzut că președintele nu a făcut nici o evaluare, s-a bazat doar pe declarații pe propria răspundere a managerilor de spitale