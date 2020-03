Adriana Nica, directorul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti (SUUB), participa la o conferinta de presa dedicata prezentarii stadiului lucrarilor la proiectul noului heliport ce va deservi SUUB, joi 25 iulie 2019, in Bucuresti. Se prefigureaza ca dupa ce noul heliport amplasat pe Blocul Operator Central va fi pus in functiune, pacientii vor fi transportati direct in Unitatea de Primiri Urgente cu ajutorul unui lift si printr-un culoar suprateran. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO