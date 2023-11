Implicarea lui Popkov în asasinarea unei femei de 27 de ani din satul Jilkino, din Irkutsk în 1997, a unei femei de 25 de ani de pe malul râului Angara, din Irkutsk, precum și a unei femei de 31 de ani, în 2003, pe teritoriul cimitirului Novo-Leninsky, din Irkutsk a fost dovedită, relatează TASS, citând serviciul de presă al instanței. În două cazuri, și-a sugrumat victimele, iar pe a treia a înjunghiat-o de mai multe ori.

Vinovăția lui Popkov este confirmată atât de mărturia acuzatului însuși, cât și de rapoartele de la locurile crimelor, concluziile examinărilor criminalistice și alte probe.

Avocatul lui Popkov, Vladimir Luhtin, a declarat reporterilor, după proces, că nu are motive să creadă că mărturisirea ar fi putut fi o autoincriminare. El a spus că în cadrul anchetei „au fost efectuate multe ore de verificare a probelor la fața locului”, timp în care Popkov „a arătat locurile, metodele, armele și alte circumstanțe [ale crimelor], care au fost semnificative pentru dosarul penal”.

Aceasta este a patra sentință pentru Popkov, inclusiv două condamnări pe viață.

Fost polițist din Angarsk, Mihail Popkov a primit prima sa condamnare pe viață în 2015, sub acuzația de 22 de crime. În 2017, s-a aflat că Popkov a mărturisit încă aproape 60 de crime. În 2018, „maniacul din Angarsk” a primit o a doua închisoare pe viață. El a primit o a treia pedeapsă de nouă ani și opt luni de închisoare în 2021, pentru uciderea a două femei, în 1995. În ianuarie 2023, s-a anunțat că Popkov a mărturisit încă două crime.

Anchetatorii l-au căutat pe Mihail Popkov timp de aproape 20 de ani.

În 2017, Meduza publica un interviu cu Mihail Popkov, cel mai sângeros criminal în serie din Rusia modernă. La mijlocul anilor 90, în Angarsk (regiunea Irkutsk) au început să fie găsite în mod regulat cadavre de tinere, ucise și violate cu brutalitate. Multă vreme au fost considerate victime ale certurilor familiale și nu s-a acordat atenție stilului identic al acestor crime.

Oamenii au început să vorbească serios despre „maniacul din Angarsk” abia în 2002, după publicarea unui articol în Moskovsky Komsomolets. În același timp, investigatorul pentru cazuri deosebit de importante Evgenii Kostarev și comisarul superior al Ministerului rus al Afacerilor Interne, colonelul Serghei Derjavin, au fost trimiși la Angarsk de la Moscova. Au organizat o echipă de investigație care și-a petrecut următorii zece ani căutând criminalul.

Mihail Popkov, care a lucrat câțiva ani în poliția din Angarsk, a fost reținut în 2012: proba sa genetică se potrivea cu cea găsită pe cadavrul uneia dintre victime. Popkov a mărturisit crimele. A spus că a luat femei în mașina lui și uneori în mașina de serviciu și, dacă erau bete sau nu îi plăcea comportamentul lor, le ducea la marginea orașului și le ucidea acolo.

La doi ani după ce a fost condamnat la prima sentință pe viață, Popkov a acordat un amplu interviu pentru Meduza. Întrebat dacă s-a gândit vreodată dacă este o persoană normală, criminalul a răspuns: „Mă percep ca o persoană normală din punct de vedere al psihiatriei, iar ceea ce am făcut, am făcut, suport pedeapsa pentru asta. Desigur, sunt nebun că fac asta. Răspuns logic? Desigur, sunt normal, din moment ce îmi asum responsabilitatea și am primit închisoare pe viață”.

