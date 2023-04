Protestul, intitulat „Cehia împotriva sărăciei”, a fost organizat de partidul PRO, care nu este reprezentat în parlament, şi a criticat guvernul de centru-dreapta al lui Petr Fiala pentru felul în care a gestionat criza energetică apărută după începutul războiului din Ucraina.

PRO a acuzat, de asemenea, guvernul că a afectat libertatea de exprimare ca parte a eforturilor de a contracara dezinformarea şi i-a cerut să promoveze pacea în Ucraina, negând în acelaşi timp faptul că este un partid prorus.

„Strângeţi ultimele rămăşiţe de onoare, înţelegeţi că nu vă ridicaţi la nivelul cerinţelor şi demisionaţi”, a spus organizatorul protestului, Jindrich Rajchl, care este și liderul formațiunii PRO, într-un discurs în faţa mulţimii care a umplut jumătate din Piaţa Wenceslas din Praga.

Guvernul ceh a sprijinit puternic Kievul, furnizând armament armatei ucrainene și primind aproximativ 500.000 de refugiați, notează Sky News.

Rajchl a catalogat-o pe ministrul apărării, Jana Cernochova, o susținătoare vocală a poziției pro-Ucraina, drept „cel mai mare risc de securitate pentru țara noastră“.

