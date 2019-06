Maramureșenii îl revendică pe Shakespeare. Traseu cultural special în Baia Mare

Potrivit Agerpres, romanul istoric documentar „În umbra lui Shakespeare”, de Walter Ubelhart, susţine că în urmă cu mai bine de 400 de ani, un absolvent al Şcolii Rivulina din Baia Mare, Johannes Banfi Huniades, părăsind locul natal, a ajuns să intre în cercurile scriitorului englez William Shakespeare, contribuind cu diverse teme la opera scriitorului, unele luate din viaţa de atunci a Maramureşului. Cercetarea documentelor realizată de autor pe parcursul anilor înclină spre faptul că Shakespeare l-a cunoscut pe Johannes Banfi Huniades, care a preferat să rămână discret în privinţa contribuţiei sale literare, însă o largă varietate de obiceiuri şi descrieri întrebuinţate de scriitor ar proveni din Maramureşul arhaic.

O ecranizare a romanului este în curs de realizare, iar scriitorul a anunțat că turiștii care ajung în Baia Mare vor avea la dispoziție un traseu care să prezinte locurile prin care a trecut personajul principal al romanului.

Turiști plimbați și în jurul orașului

„Cartea a suscitat interesul unei agenţii de turism locale, agenţie care din acest an va avea o variantă de traseu care parcurge o parte din locurile prin care a trecut principalul personaj al cărţii, Johannes Banfi Huniades, fiind unul dintre presupuşii coautori ai unor opere comune adunate sub semnătura celebrului William Shakespeare. Sunt câteva localităţi rurale din vecinătatea municipiului Baia Mare, locuri prin care personajul cărţii a trecut şi am identificat o serie de repere simboluri care cu siguranţă vor încânta turistul român sau străin”, a declarat Walter Ubelhart.

Reprezentanta agenţiei de turism din Baia Mare, Alexandra Lazăr, a precizat că e o premieră la nivel local introducerea în circuitul turistic a unui traseu care urmează personajul unei cărţi istorice.

„M-am tot gândit cu colegii din agenţie cum să punem în valoare această poveste minunată şi să arătăm atât băimărenilor, cât şi celor care ne calcă pragul oraşului că noi avem un pic mai mult de arătat decât ceea ce crede toată lumea. Astfel, am realizat un traseu tematic care pune în valoare lucrurile care au fost descoperite de Walter, dar şi de cititorii acestei cărţi”, a spus Alexandra Lazăr.

