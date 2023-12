Formatul emisiunii, la care sunt chemați posibili candidați la alegerile prezidențiale de anul viitor, cuprinde o sesiune de întrebări primite de la politicieni, iar lui George Simion i s-au adresat Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Cătălin Drulă și Ludovic Orban.

„Domnule George Simion, cât timp mai doriți să spuneți neadevăruri despre mine și despre familia mea? Pentru că s-ar putea să mă decid și eu să spun adevărurile despre dumneavoastră”, i-a transmis Marcel Ciolacu lui Simion, în intervenția filmată.

Simion, aflat în studio, a spus despre întrebarea premierului și liderului PSD că este „o amenințare, dacă nu un șantaj”.

„Este halucinant. Domnul pe care l-am văzut este premierul României? Pentru că tocmai a părut că lansează o amenințare, dacă nu un șantaj. Nu mă interesează familia domnului Ciolacu. Am văzut că unii jurnaliști se ocupă de apropiații domnului Ciolacu, dar pe mine nu mă interesează persoana domnului Ciolacu. Îl rog pe premierul Marcel Ciolacu să iasă mâine într-o conferință de presă, să aibă curaj măcar de data asta și să spună absolut tot ce știe despre familia mea. Ce vrea să spună? Că tata a căzut în patima alcoolului și e dependent de alcool?”, a replicat liderul AUR.

George Simion a adăugat că Marcel Ciolacu „a mai avut o ieșire din asta, cred că necontrolată”, când s-a referit la omul de afaceri Sorin Constantinescu, influencer și fost consilier guvernamental în domeniul jocurilor de noroc, când a zis „Sorine, Odetta, de ce mă șantajați? În mod normal, trebuia să meargă la procurori și să arate șantajul”.

„Nu am nici legat de tata nimic de care să mă rușinez și îl văd pe premierul României că va spune adevăruri despre familia mea. Da, tata are această problemă, dar eu nu cred că m-am legat de familia domnului Ciolacu. Eu aș vrea ca toată România să cunoască aceste lucruri și se pare că Marcel Ciolacu are niște adevăruri de spus despre mine. Îl rog pe premierul României să nu tacă, să iasă în față. Eu nu am nimic cu familia dumnealui. Am văzut ca are un băiat mare, îl felicit. Aștept și eu un băiețel, Doamne ajută să fie sănătos și la toată lumea. Este halucinant pentru mine”, a mai punctat liderul AUR.

