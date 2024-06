Liderii PSD-PNL nu au reușit să ajungă nici marți, 25 iunie, la o înțelegere asupra calendarului alegerilor prezidențiale, cele două partide insistând pe calendare diferite.

Întrebat dacă a fost stabilită o dată pentru ședința coaliției PSD-PNL pe tema datei alegerilor prezidențiale, Ciolacu a răspuns:

„Nu am stabilit încă să avem o şedinţă de coaliţie. Este evident că PNL doreşte să schimbe regulile jocului. Dacă decizia lor rămâne aceeaşi, nu are rost să facem o şedinţă a coaliţiei”, a spus premierul Ciolacu, la Bruxelles, citat de News.ro.

El a precizat că trebuie făcută o distincţie clară între funcţia sa de preşedinte PSD şi responsabilitatea de premier.

„Eu am anunţat, cum era corect, pentru că nu există doar două partide care sunt competitori politici în România, PSD şi PNL, şi am anunţat un calendar în aşa fel încât toate partidele şi toţi liderii politici să îşi organizeze alegerile în funcţie de acest calendar. Eu am propus atunci 1 septembrie, domnul Nicolae Ciucă a propus 15 septembrie. Acum, tot domnia sa a propus 29 septembrie. Am înţeles că acum se doreşte altă dată”, a mai spus Ciolacu.

„Abordarea mea de preşedinte al PSD este una foarte clară, dânşii nu şi-au ţinut cuvântul dat. Poate trebuie să înţelegem că onoarea nu este numai pe panouri, onoarea este şi în discuţiile în cadrul coaliţiei”, a continuat Ciolacu, făcând referire la campania de imagine a lui Ciucă cu panouri având mesajul „Un ostaș în slujba țării”.

Ciolacu a spus că, în calitate de prim-ministru, trebuie să aibă o abordare deschisă şi „voi vorbi cu toate partidele” dacă acest calendar anunţat anterior nu se ţine.

Replica lui Ciucă: „Sincer, chiar nu înțeleg de ce această reacție”

Liderul PNL, Nicolae Ciucă, a reacționat, joi, după atacul liderului PSD, într-un reel postat pe Facebook.

„Sincer, chiar nu înțeleg de ce această reacție. Că afară este foarte cald, asta da, pot să înțeleg, că ne bucurăm de rezultatul meciului echipei de aseară, da, și folosesc acest prilej pentru a felicita pe jucătorii echipei naționale de fotbal. Dar atunci când vine vorba de alegerile prezidențiale, trebuie să rămânem în prevederile legale și în termenele legale. Ca atare, haideți să stăm jos și să discutăm, să discutăm pe bază de principii, pe bază de reguli, nu pentru a face în așa fel încât să respectăm agenda personală a liderilor PSD”, a spus Nicolae Ciucă în clipul publicat pe Facebook.

