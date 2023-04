Întrebat dacă PSD susţine varianta unui prag de 6.000 de lei sau cea cu 9.000 de lei, Ciolacu a răspuns: „Îmi cer scuze că nu am stat de vorbă cu toţi colegii de la PNL, am stat de vorbă, în schimb, cu preşedintele PNL. Am vorbit cu preşedintele PNL şi amândoi am decis că susţinem propunerea ministrului justiţiei”.

„Eu cu domnul Nicolae Ciucă nu am vorbit despre o sumă, am vorbit despre o propunere a Ministerului Justiţiei. Nu mă întrebaţi pe mine ce s-a schimbat. Eu v-am spus ce am susţinut public”, a adăugat el, aflat la Parlament, potrivit news.ro.

Liderul PSD i-a cerut însă ministrului PNL al justiției să argumenteze pragul propus pentru ca o faptă să fie considerată abuz în serviciu.

„Colegii au fost informaţi de domnul Predoiu, şi domnul Predoiu, normal, fiind ministrul justiţiei, să explice de ce a venit cu propunerea de 9.000 de lei şi cum este abordarea”, a spus Marcel Ciolacu.

Pragul, coborât de la 250.000 de lei la 9.000 de lei

După o ședință de coaliție purtată la Vila Lac pe 26 martie, senatorii PSD, PNL și UDMR au votat pe 29 martie modificarea Codului Penal prin impunerea unui prag valoric de 250.000 de lei – echivalentul a 50.000 de euro – pentru incriminarea abuzului în serviciu. Concret, potrivit unui amendament, fapta unui funcționar public care produce cu intenție un prejudiciu mai mic de 250.000 de lei nu va mai fi considerată infracțiune. Proiectul a generat critici, fiind comparat cu Ordonanţa 13 din epoca Liviu Dragnea, care a provocat ample proteste.

Recomandări DATE DE ULTIMĂ ORĂ. Câți bani pierd românii din cauza escrocheriilor RCA: statul a plătit 160 de milioane de euro pentru City, despăgubind 32% din cererile depuse

Tot pe 29 martie, Ministerul Justiției a precizat că va susține adoptarea de către Camera Deputaților a unui prag de 9.000 de lei pentru abuzul în serviciu. La scurt timp, liderii coaliției de guvernare, Marcel Ciolacu și apoi Nicolae Ciucă, au anunțat că susțin propunerea ministrului Predoiu.

Fost ministru USR al justiției, Stelian Ion a declarat că Predoiu a luat parte la discuțiile din coaliție în care s-a stabilit pragul pentru abuz în serviciu și tocmai el ar fi venit cu această propunere.

Ulterior, surse politice au declarat pentru Libertatea că se lucrează la mai multe amendamente privind abuzul în serviciu, inclusiv la varianta renunțării la pragul de 250.000 de lei sau de 9.000 de lei. Predoiu a cerut pragul de 9.000 de lei, dar colegii săi din PNL vor un prag echivalent cu două salarii minime brute, adică 6.000 de lei. PSD a cerut ca valoarea să fie stabilită în coaliție.

Senatul nu este cameră decizională, prin urmare, proiectul de lege va putea fi modificat în Camera Deputaților, condusă de Marcel Ciolacu.

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro O mai ţii minte pe Gabrielle din 'Xena, prinţesa războinică'? Renee O’Connor e de NERECUNOSCUT! Foto

Viva.ro Drama neștiută a Anei Morodan. Adevărul a ieșit acum la iveală. Cum a murit, de fapt, mama ei

LIBERTATEAPENTRUFEMEI.RO Fratele lui Smiley s-a căsătorit! Cine e Mariana, soția lui, și ce rochie a ales pentru cununie

Observatornews.ro Au refuzat chimioterapia, tratând leucemia fiicei lor cu acupunctură și vitamina C. Eleonora a murit la 17 ani, părinții au fost condamnați pentru omor, în Italia

Știrileprotv.ro O înregistrare video arată chiar momentul exploziei care l-a ucis pe propagandistul rus Vladlen Tatarski, în cafenea

FANATIK.RO Când poți să te împărtășești înainte de Paște. Sfatul preoților

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro Luna Roz, de pe 6 aprilie, vine cu schimbări importante pentru toate zodiile. Ei sunt cei mai norocoși nativi

HOROSCOP Horoscop 4 aprilie 2023. Vărsătorii au impresia că se pot pune la adăpost dacă vor reuși să acumuleze anumite beneficii pentru care luptă