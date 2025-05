Marcel Ciolacu, primul mesaj după ce și-a dat demisia de la șefia PSD

În urmă cu puțin timp, Marcel Ciolacu a postat pe Facebook primul mesaj, după ce și-a dat demisia de la șefia PSD. Liderul social democrat susține că gestul său a fost unul dificil, dar necesar.

Marcel Ciolacu spune că a fost o onoare să conducă partidul care a dus România în NATO, dar și partidul care a „deschis ușile către Uniunea Europeană”.

„Azi am făcut un pas dificil, dar necesar: mi-am încheiat mandatul de președinte al Partidului Social Democrat, cu inima plină de recunoștință și respect față de toți cei care mi-au fost alături în acest proiect.

A fost o onoare să conduc partidul care a dus România în NATO. Partidul care a deschis ușile către Uniunea Europeană. Partidul care a pus, recent, și ultimul punct pe harta integrării europene, prin intrarea în spațiul Schengen. Nicio altă forță politică din această țară nu are în istoria sa realizări legate atât de solid de progresul național. De aceea, PSD rămâne cel mai puternic brand politic românesc de care noi, social-democrații, și toți cei care ne susțin trebuie să fim mândri și de care să nu ne îndoim vreodată”, a scris Marcel Ciolacu, pe contul său de Facebook.

Marcel Ciolacu a transmis mulțumiri tuturor colegilor

În postarea din mediul online, Marcel Ciolacu a transmis mulțumiri tuturor colegilor de partid și spune că a avut ceva de învățat de la fiecare membru PSD cu care a stat de vorbă în toți acești ani.

Decizia lui Marcel Ciolacu, de a se retrage din funcția de președinte al Partidului Social Democrat, vine după ce candidatul susținut de alianța PSD – PNL – UDMR, Crin Antonescu, nu a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale din 2025. Reamintim că nici Marcel Ciolacu, candidat la prezidențialele din 2024, nu a trecut în turul 2 de scrutin.

„Am trăit împreună ani plini. Am avut parte de succese, dar și de momente în care, cu siguranță, am greșit. Dar niciodată nu am vrut să fac rău țării mele și românilor. Asta a fost și va rămâne credința mea.

Am pus pe primul loc stabilitatea țării și interesele cetățenilor, chiar și atunci când am fost criticat pentru compromisuri dificile. Au fost decizii grele, dar necesare pentru a evita derapaje periculoase și pentru a păstra o direcție clară, europeană și democratică pentru țară, într-o perioadă cu război la graniță și multiple crize suprapuse”, a mai spus Marcel Ciolacu, în primul mesaj pe care l-a postat pe Facebook, după ce și-a dat demisia de la șefia PSD.

Marți, Marcel Ciolacu a demisionat din funcția de președinte al PSD. Anunțul a fost făcut la Consiliul Politic Național al Partidului. Ședința conducerii a avut loc la Vila Lac. Acesta a fost al doilea moment în care Marcel Ciolacu și-a anunțat demisia de la conducerea Partidului Social Democrat.

