„Fiecare om are dreptul să facă… Am auzit şi eu că am ameninţat. Nu am ameninţat pe nimeni. Cred că sunt un om de bună credinţă şi ţin la acest lucru. Am înţeles de la angajaţii din Guvern că nu e suficient cât a propus Guvernul cinci cu cinci (n.red. – procente, majorări salariale) şi au făcut grevă. Eu atât pot, Guvernul României atât… Ca să fie sustenabil, nu poate mai mult”, a explicat Marcel Ciolacu joi seară, 23 mai, la România TV, potrivit news.ro.

El a precizat că nu a intenționat să amenințe pe nimeni. „Am zis: domnule, dacă e aşa de rău la Guvernul României, daţi-vă demisia! Eu nu am ameninţat pe nimeni, eu am zis: domnule, eu atât pot! Eu nu-mi bat joc de România, eu nu arunc România într-un haos!”, a adăugat Ciolacu.

Potrivit premierului, salariul pe care îl primesc angajaţii de la Guvern, puțin peste 1.000 de euro net lunar, „este un salariu bun pentru România” și nu va ceda „șantajului”.

„Hai să fim corecţi: acest lucru se întâmplă pentru că suntem în an electoral. Eu nu răspund la şantaj. Să nu mă voteze, domnule! Eu atât pot! Eu nu pot să mai mă uit în ochii oamenilor de afaceri dacă eu fac un pas înapoi la fiecare şantaj, indiferent de aparatul propriu din Guvernul României”, a mai spus șeful Executivului și al PSD.

Ciolacu: „Dacă nu renunță la protest, fac restructurări”

Premierul a declarat într-o discuție cu jurnaliștii, la Palatul Victoria, înaintea ședinței de Guvern de joi, 23 mai, că angajații din aparatul de lucru al Executivului pot să plece dacă nu le convine majorarea salarială propusă.

„Să își dea demisia. Bine ar fi să renunțe și la preaviz”, a spus Marcel Ciolacu. Întrebat de Libertatea ce se va întâmpla dacă totuși greva continuă, premierul a răspuns: „Foarte bine! Atunci fac restructurări”.

Angajații Guvernului au început să protesteze săptămâna trecută, declanșând inițial un protest spontan, apoi o grevă japoneză. Ei acuză „o politică salarială discriminatorie” față de alte instituții aflate în subordine sau coordonare și nu sunt de acord cu propunerea Ministerului Muncii de majorare a salariilor cu 10% în două tranșe, în iunie și în septembrie cerând o creștere cu 20%.

