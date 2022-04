Pe agenda discuțiilor va figura și problema minorității românești din Ucraina, mai spune şeful social-democraţilor.

„Nu ştim exact dacă pe 27 aprilie (n.r. vor merge la Kiev), dar categoric se va merge la Kiev şi este stabilit în acest moment şi traseul şi mare parte din întâlniri. Am fost invitat atât eu cât şi preşedintele Senatului şi era normal să avem o abordare comună, cel puţin diplomatic este corect să ai o abordare comună şi o să mergem împreună”, a spus Marcel Ciolacu, joi, într-un interviu la DCnews, legat de vizita pe care urmează să o aibă în Kiev.

Întrebat dacă este probabilă o întâlnire cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, Ciolacu a răspuns: „Este în propunerea de calendar și credem că se va concretiza și această această întâlnire, mai ales după speech-ul ținut în Parlamentul României. Chiar o să avem și deplasări în zone de conflict și în zonele cele mai afectate”.

Tot, joi, preşedintele Senatului, Florin Cîţu, a declarat că invitaţia de a merge în Ucraina a primit-o înainte de Congresul PNL şi a menţionat că data deplasării nu o va spune încă din motive de securitate.

„Este o invitaţie pe care am primit-o cu ceva timp în urmă şi am tot făcut demersurile. Se agrease o dată. Cred că vor fi mai multe delegaţii în aceeaşi zi. Nu aş spune data. Cred că cel mai bine ar fi să o ştim atunci când plecăm exact, pentru că există această intenţie. Am spus da, vom merge şi atunci toate detaliile le vom prezenta public. Tipul de vizită este dinamic, pentru că sunt şi alţi preşedinţi de Parlament care vor fi acolo. Am discutat cu premierul. Am încercat să fac să fie şi el acolo. Am relaţii cu el şi atunci vom vedea. Nu ştiu dacă va fi în agenda vizitei, dar voi avea o discuţie şi cu premierul. Invitaţia include acest lucru în detaliu, zone care au fost afectate, Bucha şi alte zone”, a spus Florin Cîțu.

El a precizat că l-a informat pe preşedintele Klaus Iohannis şi a explicat că vizita în Ucraina va dura o zi, iar drumul „puţin mai mult”.

În ultimele zile, mai mulţi oficiali europeni s-au aflat în vizită la Kiev, este vorba despre preşedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, premierul britanic Boris Johnson, premierul slovac Eduard Heger, cancelarul austriac Karl Nehammer.



