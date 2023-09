„De când am preluat eu partidul nu am avut astfel de cazuri (nr. de corupție) .Sper să fie printre ultimele… Nimeni care are o problemă penală nu va mai candida din partea PSD”, a declarat Ciolacu, citat de Hotnews.

În condițiile în care Dumitru Buzatu are o carieră de peste 30 de ani în PSD, dintre care cea mai mare parte în fruntea administrației publice de la Vaslui, Ciolacu a sublniat că a militat în favoarea limitării numărului de mandate.

„Din punctul meu de vedere, foarte clar, şi acest lucru l-am discutat destul de des în interiorul partidului, nicio persoană nu trebuie să stea într-o funcţie administrativă, locală sau centrală, mai mult de două mandate. Nu poţi să o faci constituţional, să îngrădeşti dreptul cuiva. În schimb, poți pe linie de partid, pentru că candidaturile la preşedinte de Consiliu Judeţean sau primar de municipiu reşedinţă de judeţ. Nu poţi (nr. rămâne veșnic), încet-încet, e poate în firea omului, te îndepărtezi de realitate”, a spus premierul.

El a spus că această măsură este vizibilă în PSD unde „au mai rămas foarte puţini” politicieni care să se afle în funcţii de foarte mulţi ani.

„Ce pot să promit foarte clar e ceea ce am făcut şi la alegerile trecute: nimeni care are o problemă penală nu va candida. Nimeni care este trimis în judecată nu se va regăsi pe listele PSD. E prima măsură. Şi pe urmă voi încerca cu toţi cei care sunt de foarte mult timp în funcţii administrative să avem o discuţie, să încercăm să se orienteze către alte provocări”, a mai declarat Ciolacu, citat de news.ro.

Dumitru Buzatu a fost prins vineri de procurorii DNA în flagrant în timp ce lua o mită de 1,25 de miloane de lei de la un om de afaceri care a fost și denunțător în acest caz.

Sâmbătă, Tribunalul Vaslui a dispus măsura arestării preventive pentru 30 de zile pe numele fostului lider PSD Vaslui, care a fost exclus tot sâmbătă din partid ca urmare a flagrantului.