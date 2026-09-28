Kimberly Guilfoyle i-ar fi îndemnat pe bulgari să cumpere GNL american printr-o firmă grecească implicată în Coridorul Vertical de Gaze care trece și prin România

Ambasadoarea SUA ar fi cerut Bulgariei să cumpere gaz natural lichefiat american printr-un anumit intermediar grec. Este vorba despre reprezentanta diplomatică a SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, care a călătorit în repetate rânduri la Sofia, iar informația apare într-o anchetă a publicației americane The Wall Street Journal, scrie publicația bulgară Mediapool.

Potrivit articolului, în timpul vizitelor sale în Bulgaria, Kimberly Guilfoyle, fostă logodnică a lui Donald Trump Jr. și fostă prezentatoare la Fox News, avea misiunea de a încuraja Bulgaria să cumpere gaze naturale lichefiate din SUA.

Aktor, compania indicată de ambasadoarea SUA

Există însă un detaliu: ea le-ar fi indicat guvernanților bulgari că, în acest scop, ar trebui să colaboreze cu compania greacă de construcții Aktor – un nou jucător pe piața gazelor, care lucrează cu compania energetică de stat din Grecia pentru importul de gaze naturale lichefiate din SUA.

„Nu există nicio îndoială că aceasta este într-un fel o poziție oficială a guvernului american”, a declarat o persoană familiarizată cu discuțiile.

Wall Street Journal notează că, la o întâlnire cu președinta Bulgariei, Iliana Iotova, lângă ambasadoare stătea Christos Marafatsos, în vârstă de 39 de ani.

„A fost prezent la atât de multe întâlniri ale acesteia, încât unii reprezentanți străini l-au confundat cu șeful ei de cabinet. De fapt, Marafatsos este unul dintre principalii lobbyiști ai Aktor, al cărei director general a adus-o pe Guilfoyle în țară cu un avion privat”, scrie publicația.

Ziarul adaugă că sprijinul constant acordat de Guilfoyle unei anumite companii grecești și eforturile sale active de a-l include pe Marafatsos în procesele diplomatice, deși acesta este un novice atât în diplomație, cât și în domeniul energiei, i-au nedumerit pe oficialii guvernamentali din întreaga regiune.

Potrivit Wall Street Journal, Marafatsos, născut și crescut în Maryland, îndeplinește rolul de intermediar neoficial al acesteia și o însoțește la întâlniri cu reprezentanți ai guvernelor din țările regiunii, lucru extrem de neobișnuit pentru o persoană privată.

Persoane care s-au întâlnit cu Marafatsos și cu ambasadoarea, inclusiv oficiali guvernamentali, spun că acesta nu și-ar fi menționat legăturile cu Aktor.

Lobbyistul care o însoțea pe ambasadoare la întâlniri

Diplomata cu 21 de ani de experiență Robin Brooks, care în timpul administrației Joe Biden a fost director pentru Balcani și Europa Centrală în cadrul Consiliului Național de Securitate, consideră că este „absolut problematic” ca „un ambasador american să facă reclamă unei companii străine”.

Potrivit acesteia, prezența unui lobbyist înregistrat la întâlniri cu reprezentanți străini „ridică întrebarea dacă întâlnirea servește intereselor americane sau unui anumit interes privat”.

Ce spun oficialii americani despre implicarea lui Guilfoyle

Secretarul de stat Marco Rubio a numit-o pe Guilfoyle „un susținător extrem de eficient al agendei președintelui” și a adăugat că el și Trump „apreciază foarte mult” activitatea ei.

Un reprezentant al ambasadei SUA a declarat că ambasadoarea a călătorit în Bulgaria „pentru a apăra interesele americane: creșterea vânzărilor de gaze naturale lichefiate americane către partenerii europeni și reducerea dependenței Europei de gazul rusesc”. Potrivit acestuia, ea a respectat „pe deplin instrucțiunile Departamentului de Stat” în ceea ce privește deplasările oficiale.

Jessie Binnall, avocatul lui Guilfoyle, a declarat că aceasta „a lucrat cu companii din întregul sector energetic” și că nu s-a concentrat asupra unei singure companii.

Într-o declarație transmisă în scris publicației, Marafatsos a spus: „Sunt mândru să susțin inițiative comerciale care promovează interesele SUA și creează oportunități economice durabile în Grecia și în Europa de Sud-Est. Sunt recunoscător pentru oportunitatea de a-mi folosi experiența în afaceri și pozițiile de lider din comunitatea greco-americană”.

Avocatul lui Marafatsos contestă unele informații din Wall Street Journal

Avocatul său contestă o parte dintre informațiile publicate de Wall Street Journal, dar a refuzat să precizeze care sunt acestea.

Într-o scrisoare adresată publicației, avocații Aktor au declarat că Guilfoyle nu a promovat în mod necorespunzător interesele comerciale ale companiei și că implicarea Aktor în Coridorul Vertical al gazelor – ruta prin care gazele americane ar urma să fie transportate de la un terminal din Grecia, prin Bulgaria și România, până în Slovacia, Ungaria, Republica Moldova și Ucraina – a început înainte de „orice fel de contacte” cu ambasadoarea.

Potrivit avocaților, Aktor este „un candidat atractiv pentru atingerea obiectivelor și intereselor SUA”, deoarece nu are legături cu gazul rusesc, spre deosebire de unii dintre concurenții săi greci.

Ce s-a aflat la cina din martie, de la Atena

În martie, în timpul unei cine la Atena la care au participat oficiali greci și americani, Guilfoyle ar fi intrat într-o dispută cu ministrul grec al Energiei, Stavros Papastavrou, în fața celorlalți invitați.

O persoană prezentă la eveniment a declarat pentru publicație că, referindu-se la căderea așteptată a guvernului român, aceasta ar fi spus: „Putem face asta cu orice țară vrem. Putem face asta și aici”.

Wall Street Journal precizează că discuția s-a încins, iar Papastavrou i-ar fi răspuns că SUA nu pot schimba guvernul Greciei, care a fost ales de popor. Avocatul lui Guilfoyle a contestat această descriere a discuției.

Căderea Guvernului Bolojan ar fi avut legătură cu o intervenție americană, potrivit unei afirmații atribuite ambasadoarei SUA în Grecia. Kimberly Guilfoyle ar fi spus, la o cină cu oficiali greci, „Putem face asta oricărei țări dorim”, referindu-se la iminenta prăbușire a Executivului de la București, relatează The Wall Street Journal. Avocatul diplomatei contestă însă descrierea conversației.

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Presa greacă a readus rapid în atenție și alte declarații ale acesteia. Publicațiile au remarcat că, în 2015, când era prezentatoare la Fox News, în timpul crizei datoriilor din Europa, Guilfoyle ar fi spus că grecii ar trebui dresați așa cum este dresat „un câine care urinează pe covor”. „Nu contează dacă faceți un iaurt extraordinar. Nu-mi pasă”, ar fi spus ea.

Potrivit unor informații neoficiale, Trump le-ar fi spus unor apropiați că i-a oferit lui Guilfoyle postul de ambasador din cauza fiului său, spunând: „Trebuia să o scot de aici”. Un reprezentant al Casei Albe a negat că președintele SUA ar fi spus acest lucru.

Christos Marafatsos, 440.000 de dolari în 9 luni, din activitatea de lobby în SUA

Wall Street Journal notează că, în 2015, Christos Marafatsos s-a alăturat campaniei lui Trump pentru primul său mandat prezidențial. Ulterior, a devenit președintele organizației Greek Voices for Trump. El a cunoscut-o pe Guilfoyle încă de la începutul activității politice a lui Trump. În lunile de după nominalizarea acesteia, a devenit unul dintre consilierii ei apropiați.

Cei doi au fost văzuți împreună la ceremonia de învestire a acesteia, precum și la un eveniment dedicat comunității greco-americane, unde Marafatsos stătea în spatele ei în timp ce vorbea.

Înainte ca Guilfoyle să depună jurământul, Marafatsos și-a oferit serviciile unor companii grecești din sectoarele energiei și transportului maritim. În discuțiile cu directori generali, el își evidenția legătura cu noua ambasadoare și enumera companiile cu care susținea că lucrează.

Pe 5 noiembrie 2025, Marafatsos a început oficial să lucreze ca lobbyist pentru Aktor în SUA, potrivit registrelor federale privind activitatea de lobby. Până în iunie 2026, compania i-a plătit 160.000 de dolari pentru a „construi relații” cu Biroul Executiv al Președintelui, Departamentul de Stat și Departamentul Energiei.

Ulterior, Marafatsos a adăugat pe lista sa de clienți alte trei companii cu legături cu Grecia, printre care o companie energetică și o companie din sectoarele transportului maritim și infrastructurii. În nouă luni, el a declarat venituri de peste 440.000 de dolari din activitatea de lobby în SUA.

Pe lângă faptul că participa la întâlnirile lui Guilfoyle de la reședința ambasadoarei din Grecia și din străinătate, aceasta își îndruma interlocutorii să îi trimită informații suplimentare prin intermediul lui Marafatsos.

Imediat după angajarea lui Marafatsos, Aktor și-a extins accesul la administrația Trump

La doar câteva săptămâni după ce l-a angajat pe Marafatsos, Aktor și-a extins semnificativ accesul la administrația Trump.

Companiile americane de gaze naturale lichefiate care nu au încheiat acorduri cu Aktor susțin că le este dificil să atragă atenția lui Guilfoyle.

Jonathan Bass, directorul general al companiei Argent LNG, cu sediul în Louisiana, a declarat că firma sa a fost ignorată de Guilfoyle. Întrebat dacă Guilfoyle a promovat Argent în vreuna dintre discuțiile sale, el a răspuns: „Nu. Ea are favoriții ei”.

Avocatul lui Guilfoyle a calificat drept neadevărată afirmația că ambasada ar fi ignorat compania Argent.

În februarie, directorul general al Aktor, Alexandros Exarchou, și Guilfoyle au călătorit la Washington, unde au participat la o cină alături de miniștrii Energiei din Grecia și Bulgaria. A doua zi, societatea mixtă a Aktor a semnat noi memorandumuri de înțelegere cu companii de gaze din Bulgaria, Ucraina, Albania, Bosnia și Herțegovina.

În martie, Guilfoyle a vizitat neoficial capitala Albaniei, fiind însoțită de Marafatsos și Exarchou. Cei trei au intrat împreună la o întâlnire cu premierul albanez Edi Rama, unde Guilfoyle a prezentat propuneri pentru cooperarea în domeniul energiei.

Câteva săptămâni mai târziu, guvernul albanez a primit un e-mail din partea administrației Trump, în care erau indicate companii interesate să colaboreze cu Albania pentru achiziția de gaze americane. Singura ofertă prezentată era un acord cu furnizorul american Venture Global, care avea deja un contract cu Aktor.

În aprilie, Guilfoyle a vizitat din nou Albania, de această dată pentru ceremonia de semnare a unui acord în valoare de 6 miliarde de dolari, pe o perioadă de 20 de ani.