Noile reglementări nu vor interzice utilizarea aparatelor existente, dar vor impune standarde mai stricte pentru uscătoarele noi, care vor trebui să respecte standarde mai stricte de eficiență energetică, iar acest lucru va duce automat la scoaterea treptată de pe piață a modelelor tradiționale, a scris The Independent.

Uscătoarele cu pompă de căldură folosesc un sistem care reciclează aerul cald și funcționează la o temperatură mai scăzută, de aproximativ 50°C, reducând consumul de energie, spre deosebire de uscătoarele tradiționale, cu condensare, care folosesc o rezistență pentru a elimina umezeala din haine înainte de a evacua apa.

Guvernul Starmer susține că schimbarea va aduce economii semnificative pentru gospodării, estimate la aproximativ 1.000 de lire sterline pe durata de viață a aparatului, estimată la 20 de ani, datorită costurilor mai mici de funcționare.

Criticii atrag atenția că noile aparate sunt mai scumpe și cer mai mult timp pentru uscarea hainelor

Opoziția conservatoare a reacționat dur și susține că politicile de neutralitate climatică limitează libertatea de alegere a cetățenilor, inclusiv în privința electrocasnicelor. Astfel, reprezentanta conservatorilor pentru energie din opoziție, Claire Coutinho, l-a acuzat pe ministrul Energiei, Ed Miliband, de „un nivel de control de tip sovietic” în privința mai multor politici legate de neutralitatea climatică.

„Uscătoarele cu pompă de căldură costă mai mult la început și durează mai mult să usuce hainele, dar pot consuma mai puțină energie. De ce să nu lăsăm consumatorii să decidă dacă acest lucru li se potrivește sau nu?”, a declarat ea.

„Aceasta este problema legislației privind neutralitatea climatică: înseamnă că Ed Miliband dictează ce mașină conduc oamenii, cum își încălzesc locuințele și chiar ce aparat folosesc pentru a-și usca pijamalele. Este un nivel de control de tip sovietic”, a subliniat Coutinho.

În replică, Guvernul Starmer a respins criticile și a explicat că toate modelele noi vor respecta standarde stricte de siguranță, iar tranziția către aparate mai eficiente este necesară atât pentru reducerea consumului de energie, cât și pentru protejarea bugetelor gospodăriilor pe termen lung.