O schimbare de poziție în politica externă britanică

Mişcarea vine după ce prim-ministrul laburist britanic a afirmat, în iulie, că Regatul Unit îşi va schimba, în septembrie, poziţia, dacă Israelul nu va îndeplini anumite așteptări din partea Londrei, printre care încheierea unui acord de încetare a focului în Fâșia Gaza şi asumarea unui angajament privind o pace sustenabilă şi de durată care să ofere o soluţie cu două state.

Este vorba de o schimbare majoră în politica externă britanică după ce guvernele anterioare au afirmat că recunoaşterea statului Palestina ar trebui să vină ca parte a unui proces de pace.

Explicațiile Guvernului Starmer

Surse guvernamentale britanice afirmă că situaţia din Gaza s-a înrăutăţit semnificativ în ultimele săptămâni. Foametea şi violenţele din Gaza sunt considerate „intolerabile” de către premierul Starmer.

Ofensiva terestră israeliană din orașul Gaza, descrisă de un oficial ONU drept „cataclismică”, a pus pe drumuri sute de mii de oameni.

O comisie de anchetă a Naţiunilor Unite a concluzionat că Israelul a comis un genocid împotriva palestinienilor în Gaza, dar Israelul consideră că este vorba de o prezentare „distorsionată şi falsă” a situației din teren.

Guvernul britanic consideră totodată că expansiunea continuă a coloniilor israeliene în Cisiordania, care sunt ilegale conform dreptului internaţional, este un alt factor-cheie în decizia cu privire la recunoașterea statului Palestina.

Abbas salută decizia, Netanyahu o contestă

Preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, a salut decizia Regatului Unit și a dat asigurări că mișcarea islamistă Hamas, aflată la putere în Gaza, nu va avea un rol în guvernarea viitoare a Palestinei.

În schimb, decizia Guvernului Starmer a atras critici dure din partea Guvernului israelian, a familiilor ostaticilor şi a unor conservatori britanici.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a afirmat anterior că o astfel de mişcare „răsplăteşte teroarea”, în timp ce ministrul de externe Gideon Saar a amenințat cu „măsuri unilaterale”.

Scrisoare deschisă către Starmer din partea rudelor ostaticilor

În același timp, rudele unora dintre cei răpiți de Hamas în timpul atacului terorist din 7 octombrie 2023 i-au cerut sâmbătă, într-o scrisoare deschisă, lui Keir Starmer să nu facă acest pas atât timp cât nu sunt eliberați cei 48 de ostatici rămaşi, din care 20 se crede că mai sunt în viaţă. „Hamas a sărbătorit deja decizia Regatului Unit ca o victorie şi a refuzat un acord de încetare a focului”, atenționează rudele ostaticilor.

Liderul conservator britanic Kemi Badenoch se exprimă pentru o soluție cu două state, dar nu acum. „Este evident, iar Statele Unite au fost foarte clare, că recunoaşterea unui stat palestinian acum şi fără eliberarea ostaticilor ar fi o răsplată pentru terorism”, afirmă el.

În timpul vizitei de stat în Regatul Unit, săptămâna aceasta, preşedintele american Donald Trump a afirmat, de asemenea, că nu este de acord cu recunoaşterea statului Palestina.

Palestina, un stat mai degrabă simbolic

Și alte țări, printre care Portugalia, Franţa, Canada şi Australia, au anunțat că vor recunoaşte statul Palestina, în timp ce Spania, Irlanda şi Norvegia au făcut acest lucru anul trecut.

Palestina este recunoscută în prezent de circa 75% din cele 193 de state membre ONU, dar nu are graniţe recunoscute internaţional, nu are o capitală şi nu are armată. Prin urmare, recunoaşterea este mai mult simbolică.

Soluţia două state se referă la înființarea unui stat palestinian în Cisiordania şi Fâşia Gaza cu capitala în Ierusalimul de Est. În prezent, Israelul ocupă atât Cisiordania, cât şi Gaza, astfel că Autoritatea Palestiniană nu deţine controlul complet asupra statului pe care îl revendică.

Gaza, sub foc de aproape doi ani

Armata israeliană şi-a lansat campania militară din Gaza ca răspuns la atacul terorist fără precedent comis de Hamas în sudul Israelului în data de 7 octombrie 2023. Acest atac s-a soldat cu aproximativ 1.200 de morți, tot felul de atrocități și răpirea a 250 de persoane, dintre care 48 mai sunt în mâinile Hamas.

De cealaltă parte, Hamas susține că Israelul a ucis aproape 65.000 de oameni în cursul campaniei din Gaza. Israelul contestă acest bilanț.