„„Spuneți „Moldova”, dar regimul Sandu a românizat deja atât de complet statul, societatea și toate semnele distinctive ale suveranității încât, involuntar, chiar din contextul lor, cuvântul „România” continuă să apară ca o alegere sugerată”, a declarat Zaharova la postul de radio Sputnik, cu puțin timp înaintea alegerilor parlamentare din Republica Moldova.

Ea a susținut că moldovenii riscă să-și piardă complet controlul asupra destinului lor: „Dacă oamenii nu se unesc pentru a respinge acest atac, dacă nu dezvoltă o imunitate absolută împotriva acestor idei, îi așteaptă dezastrul. În timp, nu vor mai face decât să imite și își vor pierde total libertatea de a decide singuri asupra vieții lor”.

Anterior, Zaharova catalogase drept „paranoice” declarațiile date de Maia Sandu, care avertizase că o eventuală victorie a partidelor pro-ruse la scrutin ar putea pune în pericol suveranitatea Republicii Moldova.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova sunt programate duminică, 28 septembrie.

Partidul de guvernământ proeuropean din Republica Moldova se află la egalitate în sondaje cu un bloc prorus, înaintea alegerilor parlamentare din weekend – prezentate deopotrivă ca o confruntare decisivă pentru viitorul țării.

Potrivit deciziei Comisiei Electorale Centrale din REpublica Moldova, pe buletinul de vot vor figura 23 de candidați: 15 partide politice, patru blocuri electorale și patru candidați independenți.



