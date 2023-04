Otilia povestește pe una dintre rețelele de socializare că pe vremea când avea 8 ani și a participat la unul dintre spectacolele lui Marian Râlea, Magicianul ar fi lovit-o. Faimosul Magician din Abracadabra era extrem de îndrăgit de copii la începutul anilor 2000.

„Am primit de la «Magi» două dosuri de palme, extrem de grele, peste față și urechi”

Fata susține că acesta ar fi lovit-o peste față și a rămas traumatizată de la momentul respectiv. Otilia mărturisește că și-a făcut curaj abia acum să vorbească despre acest episod care a marcat-o.

„E o poveste tristă, în care eu am fost implicată direct și de care, de rușinea, de dezamăgirea și de frica pe care le-am simțit, știu de ea doar câțiva prieteni foarte apropiați. Părinții mei probabil vor citi și vor afla de aici… Dar acum mă consider suficient de puternică încât să rememorez și să și detaliez ce s-a întâmplat. Ei bine… da, eu sunt un copil pe care așa-zisul marele iubitor de copii Marian Râlea l-a bătut. Mai bine zis care a primit de la «Magi» două dosuri de palme, extrem de grele, peste față și urechi”, își amintește femeia, relatează Cancan.ro.

Și a continuat: „Aveam opt ani, elevă în clasa a doua la o școala din Alexandria. Trupa Abracadabra, împreună cu Magicianul Marian Râlea, avea un spectacol la Casa de Cultură din oraș, unde am participat și eu cu clasa mea. Stăteam în rândul al doilea, fix în fața scenei. Magicianul interacționa cu copiii din sală. Eu eram un copil extrem de energic și de curajos, făceam teatru la Palatul Copiilor, nu aveam niciun pic de trac. Ridicam mâna și răspundeam prima la toate întrebările Magicianului. Dădeam răspunsuri haioase, intrasem în jocul lui cu copiii.

La un moment dat m-a luat pe scenă. Tot spectacolul am fost o mică vedetă. Eram «ajutoarea lui Magi». M-a îmbrăcat în prințesă, în vrăjitoare, am râs, am dansat alături de Mica, Andreea și Ducu, idolii mei… Eram cel mai fericit copil din lume. Așa simțeam în acele momente. Eu, o fetiță din Alexandria, tocmai eu, să îl ajut pe Magician să susțină un spectacol întreg.”

Tânăra susține că la finalul spectacolului, ea ar fi mers să ceară un poster și un autograf de la Marian Râlea, care ar fi avut o reacție violentă.

„Se termina spectacolul. Acum, magicianul anunța că putem cumpăra postere cu Abracadabra de la ieșire. Eu m-am dus la el și l-am rugat să-mi dea și mie un poster cu autograf. El, care până atunci râsese tot spectacolul cu mine și cu sutele de copii din sala, dintr-odată, cu o voce foarte sobră, îmi spune: «Dar du-te, dragă, și cumpără-ți de la ieșire! Ce-ar însemna să vă dau la toți postere gratis?»

«Nesimțito, la obraz să-i faci lu mă-ta și lu tac-tu, nu mie! Marș acasă, nesimțito»

Eu, care nu știu de unde naiba tocmai învățasem un gest nu prea frumos, mi-am dus degetul la obraz, ca și cum i-aș fi bătut obrazul… Na… un copil de 8 ani… așa am făcut, recunosc!

Ei bine, în secunda doi, Magicianul m-a lovit cât a putut el de tare, de două ori, cu palma și cu dosul palmei peste toată fața și peste urechi, zicându-mi: «Nesimțito, la obraz să-i faci lu mă-ta și lu tac-tu, nu mie! Marș acasă, nesimțito».

Atât… atât am avut să povestesc… Am ajuns acasă și am fost întrebată de părinți cum a fost la spectacolul cu Abracadabra, pe care îl așteptam atât de mult. Le-am spus că a fost foarte frumos și că m-am simțit minunat”, mai spune Otilia.

Ce spune Marian Râlea despre acuzațiile care i se aduc

Contactat de reporterii Playtech, actorul Marian Râlea, în vârstă de 62 de ani, a declarat: „Nu-mi amintesc aşa ceva! Şi nu cred să fi făcut una ca asta. Am lucrat şi am interacţionat cu sute sau mii de copii, motiv pentru care susţin că nu cred că e posibil aşa ceva! Nu e felul meu de a fi, nu e felul meu de a reacţiona în asemenea mod”.

„Magicianul” de la Abracadabra spune că a interacționat de-a lungul anilor cu mulți copii și că obișnuia să le ofere cadouri. El nu își amintește de niciun episod neplăcut între el și copii.

„Noi eram pe scenă pentru ei şi erau momente când le ofeream şi cadouri. Iar tradiţia teatrului pentru copii se regăsește şi azi pe prima scenă teatrală a ţării, la Teatrul Naţional.”

Dana Rogoz îi ia apărarea lui Marian Râlea

Dana Rogoz a făcut parte din trupa Abracadabra, iar mulți o știau de Abramburica. Actrița este de părere că acest episod neplăcut nu a avut loc niciodată. „E o prostie aşa ceva! E o ruşine să vorbim despre asta şi mă deranjează că se pune problema în acest fel. Pentru mine, Marian Râlea este un model şi un om de admirat!”

