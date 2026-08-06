Unde vor învăța elevii din cele trei școli din Constanța

Pentru ca activitatea didactică să continue fără întreruperi, elevii din trei școli din Constanța vor fi relocați temporar în alte școli și spații de învățământ din municipiu.

Unitățile care vor fi modernizate în anul școlar 2026-2027 și ai căror elevi vor fi mutați sunt:

Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza”

Colegiul Comercial „Carol I”

Școala Gimnazială nr. 43 „Ferdinand”

Soluțiile de relocare au fost stabilite de Inspectoratul Școlar Județean Constanța, împreună cu Primăria Municipiului Constanța și conducerile unităților de învățământ implicate.

Elevii de la Școala Gimnazială nr. 39 „Nicolae Tonitza” vor merge temporar la școala în care a funcționat*Școala Gimnazială Spectrum Constanța, dar și la Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca”.

În cazul Colegiului Comercial „Carol I”, cursurile vor fi organizate la Liceul Energetic Constanța. O parte dintre elevi vor învăța în spații special amenajate, în containere modulare.

Cea mai amplă relocare este în cazul Școlii Gimnaziale nr. 43 „Ferdinand”. Cele 25 de clase vor fi împărțite în trei locații:

12 clase la Liceul Tehnologic Tomis;

3 clase la Școala Gimnazială nr. 3 „Ciprian Porumbescu”;

10 clase la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, în spațiul de pe strada Nicolae Iorga.

Tranziția trebuie să fie „echilibrată”, spune ISJ Constanța

Inspectoratul Școlar Județean Constanța precizează că planul de relocare a fost realizat împreună cu Primăria Municipiului Constanța și cu directorii unităților de învățământ care vor primi temporar elevii.

Obiectivul autorităților este ca procesul educațional să continue în condiții normale pe perioada lucrărilor de modernizare.

„Ne exprimăm încrederea că o abordare omogenă a situației, prin implicarea autorităților și a comunității locale, va contribui la derularea unui proces educațional coerent și echilibrat. Ne dorim ca activitatea didactică și administrativă din unitățile de învățământ vizate să fie una fluentă, conform legislației în vigoare, și să ofere elevilor noștri condiții optime de învățare. Important pentru noi este să le mulțumim părinților, principalii noștri parteneri educaționali, pentru că ne sunt alături în acest demers. Înțelegerea și sprijinul dumnealor vor asigura tranziția echilibrată a copiilor și adaptarea facilă la noile situații”, a transmis inspectorul școlar general Claudia Portase.

Relocarea este una temporară și este necesară pentru desfășurarea lucrărilor de reabilitare la cele trei unități de învățământ din Constanța.