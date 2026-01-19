Prins de carabinieri și readus la clinică

Deși a fost condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, pedeapsa nu poate fi pusă în aplicare, pentru că Mario Iorgulescu a fost scos din țară și internat într-o clinică de boli psihice, din Italia. În ianuarie 2026, el a fost protagonistul unui incident în care a fost raportat ca dispărut din clinica italiană.

După ce tatăl său, Gino Iorgulescu, a plecat de urgență în Italia și a solicitat ajutorul autorităților, Mario a fost prins de carabinieri și readus la unitatea medicală.

De asemenea, Mario a făcut mai multe declarații presei și pe rețelele de socializare, având un ton sfidător la adresa justiției, familiei victimei și a opiniei publice, scrie Cancan.ro. După controversele iscate în mediul online, acesta a publicat duminică, 18 ianuarie, un mesaj de scuze la adresa familiei lui Dani Vicol, bărbatul care a murit în urmă cu șase ani în accidentul rutier provocat de acesta.

Mario Iorgulescu își cere scuze și dă vina pentru reacția sa pe lipsa tratamentului

Într-un videoclip publicat pe contul său de TikTok, Mario Iorgulescu a explicat că ieșirile sale au fost cauzate de întreruperea tratamentului și a transmis un mesaj de scuze.

„Bună seara, vreau să iau acest moment să îmi cer scuze pentru tot ce s-a întâmplat și toate declarațiile pe care le-am dat. Îmi pare foarte rău față de familia lui Melek și de Melek pentru ce s-a întâmplat. Chiar îmi cer scuze și nu așa dori nimeni să se întâmple așa ceva. A fost doar un accident și vreau să mă înțelegeți că nu mi-aș fi dorit în viață mea așa ceva”, a spus acesta, pe TikTok.

Mario Iorgulescu a susținut că toate declarațiile din ultimul timp au fost din cauza că „a ieșit de sub tratament”

„Tot ce a urmat după aia cu delirările mele și crizele mele din care am ieșit a fost din cauza că am ieșit de sub tratament și am fugit de la clinică. Au venit carabinieri, m-au luat și acum sunt iar sub tratament și acum sunt în situația în care pot să-mi cer scuze din tot sufletul și să vă rog să mă iertați și să nu mă mai luați în seamă nici pe viitor dacă mă mai apucă vreo criză sau ceva de genul ăsta, pentru că eu nu sunt așa”, a mai adăugat el.

„Vă rog să mă credeți din tot sufletul meu că îmi pare cât se poate de rău pentru tot ce s-a întâmplat, pentru toate aberațiile. Eram fugit din clinică și nu mai eram pe tratament și am spus foarte multe lucruri care nu sunt nici măcar adevărate. Vă rog să mă înțelegeți și să mă iertați și să vă rog să fiți cu mine că e o perioadă foarte dificilă și pentru mine și pentru familia lui Melek și vă rog să mă iertați, din tot sufletul”, a spus Mario, pe contul său de TikTok.

