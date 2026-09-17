Premierul canadian Mark Carney a susținut joi un discurs în fața Parlamentului European reunite la Strasbourg, în cadrul căruia a pledat deschis pentru construirea unei „noi alianțe” strategice între Canada și Uniunea Europeană, relatează AFP.

Luarea de poziție vine în contextul în care atât Ottawa, cât și Bruxelles-ul încearcă să își diversifice parteneriatele economice și de securitate pe fondul tensiunilor comerciale tot mai mari cu Statele Unite conduse de președintele Donald Trump.

În fața eurodeputaților, șeful Guvernului de la Ottawa a respins ferm avertismentele lansate recent de la Washington, subliniind că țara sa este un stat suveran care își stabilește singur direcția diplomatică și economică.

Carney a catalogat legăturile strânse cu blocul comunitar drept o garanție a „autonomiei strategice” în fața marilor puteri globale, adăugând că o cooperare extinsă între cele două maluri ale Atlanticului reprezintă un punct de sprijin crucial pentru valorile democratice, libertate și solidaritate.

„Canada primeşte favorabil această ambiţie şi pot să vă spun că sondajele arată că o majoritate zdrobitoare a canadienilor susţine legături mult mai strânse cu Europa. Europa şi Canada sunt mai puternice împreună. Nu suntem aliaţi de circumstanţă. Nu căutăm acorduri cu sumă nulă. Nimeni nu va dicta Canadei cu cine să semneze acorduri", a subliniat Mark Carney.

Propunerea avansată de Ursula von der Leyen și furia Casei Albe

Discursul premierului canadian vine la doar o zi după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat o idee fără precedent pe scena politică internațională: oferirea statutului de prim „membru asociat” al Uniunii Europene pentru Canada, precum și cooptarea acestei țări în viitorul Consiliu European de Securitate.

Inițiativa a provocat o reacție promptă și extrem de dură din partea președintelui american Donald Trump, care a amenințat cu aplicarea unor taxe vamale masive sau chiar cu sistarea totală a schimburilor comerciale cu Europa în cazul în care acest parteneriat se va materializa.

Atât reprezentanții Comisiei Europene, cât și premierul Mark Carney au încercat să tempereze tensiunile create, dând asigurări că consolidarea cooperării dintre Canada și UE nu este îndreptată împotriva Statelor Unite.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Olof Gill, a punctat că deschiderea către Ottawa reprezintă un pas firesc pentru securitatea globală, iar o Canada mai puternică și mai rezilientă va fi în final un partener și mai eficient pentru Washington.

Domeniile strategice de cooperare și sprijinul din capitalele europene

Pe plan concret, noua alianță dintre Canada și UE își propune să accelereze proiectele comune în sectoare critice pentru economie și securitate națională.

Mark Carney a indicat că prioritățile imediate vizează securizarea lanțurilor de aprovizionare cu minerale critice, dezvoltarea inteligenței artificiale, întărirea bazei industriale de apărare, combaterii amenințărilor hibride și garantarea securității energetice.

Ideea unei convergențe mai strânse a fost privită favorabil de lideri europeni precum premierul spaniol Pedro Sanchez și ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, care a subliniat totuși că detaliile tehnice ale unui statut de membru asociat vor trebui analizate și dezbătute pe îndelete în toate capitalele celor 27 de state membre.