„Urmează un marș al imoralității, așa-zisului LGBTIQ+. Mesajul nostru este că nu îi urâm, dar trebuie să se îndrepte. Vreau să mulțumesc Patriarhiei Române pentru comunicatul împotriva marșului LGBT și pentru îndemnul la respect. Ne rugăm pentru ca acești oameni să fie aduși pe drumul cel bun”, a declarat Diana Șoșoacă.

Participanții au scandat lozinci precum „Noi suntem popor creștin” și „Totul pentru copii”, afișând pancarte cu mesaje ca „Stop parteneriatelor, căsătoriilor, adopțiilor homosexuale” sau „Rugăciunea este lumină”.

În paralel, Bucharest Pride, organizat de Asociația ACCEPT, este programat să înceapă sâmbătă la ora 17.00, pe Calea Victoriei, și să se încheie cu un concert în Parcul Izvor. La eveniment sunt așteptați peste 30.000 de participanți din comunitatea LGBTQIA+ și susținători ai valorilor egalității și demnității. „În 2026 ieșim în stradă pentru a cere protecție și recunoaștere legală acordate în mod egal tuturor familiilor, inclusiv celor formate din persoane de același sex”, a declarat Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT.

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Patriarhia Română a reiterat poziția sa referitoare la promovarea valorilor creștine și a îndemnat la pace și respect față de demnitatea fiecărei persoane. „Răspunsul creștinilor ortodocși trebuie să fie luminat de pace, rugăciune și respect. Nu susținem și nu încurajăm discursul ofensator sau violența, acestea fiind contrare Evangheliei iubirii lui Hristos”, se arată în comunicatul Patriarhiei.

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