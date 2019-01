Vasile Bițică, în vârstă de 38 de ani, a fost împușcat în stomac, iar colegul lui Ionuț Datcu, în piept. Starea ultimului e în continuare foarte gravă. Dar nici Bițică nu se simte foarte bine.

Atacatorul a fugit după ce Vasile şi Ionuţ l-au contrat. Vasile a încercat apoi să-şi ajute pe colegul, pe Ionut, care se străduia să respire, dar a trebuit să se așeze şi el, după ce pierduse sânge.

„Lucram în bucătărie, iar următorul lucru pe care l-am auzit a fost: «Dați-mi bani sau vă voi ucide pe toți!». În acel moment fratele șefului avea o sticlă de șampanie și a aruncat-o spre atacator. El a deschis focul şi glonţul m-a lovit. Nu-mi amintesc cum s-a simțit, pentru că eram în șoc total când am văzut că sângele curgea din mine”, a declarat Vasile Bițică pentru thestar.ie.

Familia i-a cerut să se întoarcă acasă

„Am vrut doar să îmi salvez viaţa, chiar mi-a fost frică, a amenințat că mă va ucide până la urmă, am simțit că nu am de ales”, a mai spus Bițică.

„Nu mă pot întoarce la acel loc de muncă pentru că viața mea este mai importantă pentru mine acum, nu o să uit niciodată, pentru câteva secunde nu am auzit și nu am putut vedea. Acum mi-e frică și trebuie să renunț la acea slujbă. Când o să fiu mai bine și pot găsi de muncă, voi încerca, desigur, să găsesc un alt loc de muncă, să fac din nou pizza.

Am luat repede legătura familia. Ei au crezut ca Irlanda este o ţară bună, civilizată, şi nu violentă, acum se tem pentru mine şi vor să mă întorc acasă. Viața mea va fi foarte dificilă, pentru că nu am nici o slujbă și nu am bani de închiriat. Nu am nimic”, a mai spus Bițică.

