„Prin stație ni s-a transmis să mergem la o adresă unde este un conflict între un soț și soția lui, atacată cu un cuțit. Am plecat în grabă ambele patrule de poliție, jandarmi și polițiști. Ni s-a alăturat și patrula independentă de jandarmi. Acolo… iadul… strigăte de disperare, urlete de durere… o femeie plină de sânge ne aștepta la intrare în bloc”, scrie Ioan Cănărău, într-o postare pe pagina de Facebook a Sindicatului Europol.

„«Ajutați-mă, vă rog, soțul meu m-a atacat cu un cuțit, am scăpat fugind, eu și băiatul meu. În casă au rămas fetele mele gemene, de 3 luni. Ajutați-mă, vă rog». Am întrebat-o rapid ce s-a întâmplat și dacă copilele au fost rănite, dacă soțul le-a făcut rău. Nu știa care e soarta lor. Toată durerea și frustrările dobândite în 28 de ani de stradă mi s-au adunat în gât și-mi blocau respirația. N-am crezut nicio clipă că un tată poate să le facă rău propriilor copii. Speram să fie bine. N-a fost să fie așa”, povesteşte poliţistul.

Potrivit acestuia, cu ajutorul unui vecin au reușit să spargă ușa apartamentului. „Nu știam ce se întâmplă în interior, nu se auzeau zgomote, agresorul putea să ne atace de oriunde. Liniștea aia rece am simțit-o toți. Am deschis cu grijă o ușă. Era întuneric. În mijlocul camerei, plin de sânge, stătea… el, criminalul. Imediat a fost încătușat și pus la pământ”, scrie poliţistul.

Cineva a aprins lumina… Ascuțisul unui strigăt mi-a trecut direct prin inimă… „Medic, să vină medicul”, striga asistenta… Soția, mama copilașilor rămași în apartament cu tatăl lor, a început să urle din toate puterile… „Copiii mei, ce-ai făcut, mi-ai omorât copiii…”. Am paralizat, nu puteam să mă ridic în picioare, de lângă… criminal, îl țineam la pământ. Am intrat în cameră… Nu pot descrie în cuvinte ce-am văzut și nu cred că e bine să vorbesc acum, din respect pentru familie și îngerul ucis chiar de tatăl lui. Ioan Cănărău:

„Am plecat cu nenorocitul la sediul poliției. Am aflat că una dintre copile decedase, iar cealaltă are șanse de supraviețuire. Colegul mi-a spus că un jandarm a acordat primul ajutor făcându-i masaj cardiac uneia dintre fetițe, pe care a dus-o în brațe până la ambulanță. Toți eram plini de sânge pe mâini, pe uniforme”, relatează poliţistul.

Nu există pedeapsă pe lumea asta pentru un tată care își ucide pruncul. Poate dincolo va suferi pentru ce a făcut.

Blestemat să fii, să n-ai liniște niciodată, să simți focul iadului în fiecare secundă, să-ți frigă inima și măruntaiele, criminalule…! Ioan Cănărău:

„Ce-a fost în mintea lui, acolo rămâne. Totuși, să-ți înjunghii propriii îngeri? Câtă întunecime să ai în suflet încât să faci așa ceva? C-o să putrezească în iad pe mine nu mă încălzește cu nimic. Aici, va fi pedepsit doar de lege, atât.

Nu mi-am imaginat vreodată că un tată poate să facă așa ceva, niciodată n-am crezut. Nici în acea dimineață n-am crezut”, adaugă Ioan Cănărău.

Mădălina D, mama celor trei copii, a povestit ce s-a întâmplat în ziua tragicului eveniment. „I-am dat fetei să mănânce și am ațipit. Pe la 7 jumate dimineață am simțit că s-a năpustit asupra mea. Eu cred că a vrut să-mi bage cuțitul în gât, dar a ratat pentru că am o rană pe maxilar și o mică atingere pe gât. El a ratat și a căzut peste mine. Când am simțit, m-am ridicat și el deja avea mâna ridicată cu cuțitul în mână. Când am ridicat ochii am văzut lama cuțitului și pe el în întuneric, vrând să lovească încă o dată”, a declarat femeia pentru Stiripiatraneamt.

