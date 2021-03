Colegul muncitorilor ucişi a asistat la ultimele minute ale tragediei de la Oneşti şi povesteşte cum Gheorghe Moroşan l-a atacat pe unul din muncitori cu cuţitul.

„Da, eu am fost acolo, la 16 şi ceva. La 17:00 s-a întâmplat tragedia. I-am văzut la balcon pe cei doi ostatici. Unul era în poziţia bisericii, cu mâinile la spate, celălalt în partea opusă. Am văzut cum s-a dus înspre el domnul ăsta Moroşan. I-a dat un cuţit, a căzut jos. Posibil, a fugit după celălalt, după Dan şi după aia s-a ridicat şi a zis ceva la geam, că îi omoară, sau ceva în genul ăsta. La 17 l-a înjunghiat, sau 17:01. La 17:20 am văzut targa cum iese”, spune colegul celor doi muncitori.

Soţia lui a fost acolo permanent, de la 16 şi ceva, şi îl informa ce se întâmplă jos. Doamna se plimba printre poliţişti. Vorbea cu el la telefon şi îi spunea „nu îi omorî, mai lasă-i, poate primim bani în cont!”. Colegul celor doi muncitori ucişi:

Agresorul din Oneşti, care a fost împușcat de polițiști după a ucis doi muncitori, a fost mutat la Spitalul Judeţean din Bacău după ce starea i s-a agravat.

Poliţiştii au făcut percheziţii și în apartamentul vecinilor agresorului din Oneşti, care i-a anunţat pe soţii Moroşan de prezenţa celor doi muncitori.

