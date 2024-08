În seara zilei de 9 august, un nor uriaș de fum negru s-a ridicat pe cer chiar la vest de orașul Kursk. Venea de la incendiu izbucnit la o substație electrică situată la mai puțin de 30 de kilometri de orașul Kurceatov, unde se află Centrala Nucleară din Kursk.

Potrivit guvernatorului interimar al regiunii, Aleksei Smirnov, substația a luat foc după doborârea unei rachete ucrainene.

Localități rămase în beznă

Incendiul a întrerupt curentul în patru raioane din Kursk, inclusiv în cel în care este situată centrala nucleară. Timp de câteva ore, singurele lucruri vizibile în zonă erau farurile vehiculelor, o benzinărie echipată cu generator și rachetele apărării antiaeriene.

„Sirena a început să răsune și fetița vecinului a început să plângă și să ține că suntem pe cale să fim cuceriți”, a relatat un martor la incendiu. „Sub sunetul sirenei, văitatul fetiței și fumul negru care se ridică în depărtare, mama a început să împacheteze lucrurile”, a adăugat el.

„Am văzut o rachetă zburând pe cer dincolo de câmp”, a spus un alt martor ocular. „Apoi s-a întors brusc și a zburat în direcția opusă. Am fugit la mașină. Telefonul meu era «mort». Am început să conduc și am văzut cum se ridica norul negru de fum. M-am gândit, la naiba, casa noastră este probabil în ruină. Am rugat un prieten să mă lase să-i folosesc telefonul ca să-mi sun părinții, dar nu exista semnal. Cu mâinile tremurând, am condus spre casă și totul a fost bine”, a completat el.

Curentul electric a revenit în jurul orei 22:00. Aproape imediat, autoritățile regionale au anunțat o „operațiune antiteroristă”. Dar luptele din zona de frontieră din regiunea Kursk durau deja de patru zile.

Peste 120.000 de ruși au fost evacuați

În noua realitate, cea a unei incursiuni ucrainene, autoritățile ruse au făcut mai multe puncte de distribuire a ajutorului pentru a-i ajuta pe cei refugiați din zonele de frontieră ale regiunii Kursk.

Unul dintre cele mai mari se află pe strada Belinski, lângă centrul orașului Kursk, înființat de „Căsuța faptelor bune”, o organizație caritabilă locală care are grijă de persoanele fără adăpost.

În fața punctului de distribuire a ajutorului, refugiați din diferite orașe și sate de graniță precum Sudja, Rîlsk și Korenevo stau la o coadă de aproximativ 50 de metri și așteaptă să primească alimente, îmbrăcăminte și lenjerie de pat. Mulți sunt iritați și ezită să vorbească cu străinii din jurul lor.

La un moment dat, oamenii se îmbulzesc deoarece nu mai au răbdare. Un voluntar ridică vocea: „Toată lumea, faceți un pas înapoi! Ai de gând să faci un pas înapoi sau nu!?”.

Lângă coadă, un bărbat chel îi spune soției sale că trebuie să-și actualizeze rezidența pentru a nu pierde compensația promisă de guvern.

Liderul rus Vladimir Putin a promis un ajutor unic de 10.000 de ruble (aproximativ 110 de dolari) pentru fiecare persoană strămutată, ceea ce este insuficient pentru a-ți face planuri pe termen lung.

Mai multe persoane care și-au primit deja alocațiile stau sub un copac. Un tânăr care poartă șosete și sandale scoate un set de lenjerie de pat dintr-o grămadă de articole aruncate pe pământ. „Ăsta e al meu! Nu-l atinge! Ce crezi că faci?”, îi spune o bătrână. „Nu îl ating. Mă uitam doar”, răspunde el.

O altă femeie în vârstă stă în apropiere, parcă așteptând ceva. O femeie mai tânără se apropie de ea și îi oferă un set de lenjerie de pat: „Nu ai nevoie?”. Bătrâna nu răspunde și se uită în gol.

În apropiere, o altă bătrână stă sprijinită de o clădire și plânge în timp ce discută telefon. „La bătrânețea mea”, spune ea. „Să trec prin așa ceva la bătrânețe”, adaugă femeia.

„Am mers pe jos, prin câmpuri și prin păduri”

Un bărbat în vârstă chel și îmbrăcat într-o cămașă în carouri a sosit în Kursk împreună cu fiica și ginerele lui. Cei trei sunt din satul Martinovka, situat la doar câțiva kilometri est de Sudja.

„Oh, v-am găsit băieți! Mă bucur să văd că ai ieșit de acolo”, li se adresează un alt bărbat în timp ce se apropie de ei. „Rămâneți în Kursk sau mergeți în altă parte?”, întreabă el.

„Da, rămânem în Kursk. Cum să ne descurcăm cu 10.000 de ruble?”, răspunde bărbatul în vârstă.

„Cum ați ieșit?”, întreabă la rândul său bărbatul în vârstă. „Cu mașina, dar voi?”, îi răspunde interlocutorul său.

„Eh – am mers pe jos, prin câmpuri și prin păduri – nu am avut timp să luăm mașina. Am mers în grup”, explică bărbatul în vârstă.

În general, refugiații nu prea vorbesc despre evacuarea în sine. Un subiect de discuție ceva mai des întâlnit, mai ales în rândul persoanelor în vârstă, este incursiunea ucraineană și modul în care armata rusă nu a reușit să o oprească.

„Toată lumea știa că (Ucraina – n.r.) își aducea trupe acolo”, acuză un bărbat în timp ce discută cu alți doi refugiați. „De două luni deja!”, adaugă el. „Ce au bombardat în orașul tău?”, întreabă un alt bărbat. „Gara și centrul orașului”, răspunde el.

„Doar internetul spune adevărul”

Central Park Mall, cel mai mare centru comercial din Kursk, este situat la o stradă distanță de punctul de ajutor al Crucii Roșii. Toate magazinele, supermarketurile și cafenelele erau deschise sâmbătă, dar vizitatorii erau mai puțini decât de obicei.

„Avem alerte de rachetă la fiecare 15 minute”, le spune o adolescentă prietenilor ei de lângă zona de joacă pentru copii. „Și trebuie să aștepți o oră pentru autobuz. Uneori chiar trei”, adaugă ea.

Cu toate acestea, o casieră dintr-un magazin alimentar de lângă mall nu prea crede că au loc lupte în Sudja. „Am o prietenă din Sudja care a plecat alaltăieri (7 august – n.r.). Ea spune că totul este în regulă acolo, clădirile sunt întregi și nu există panică. Așa arată și la televizor”, spune ea, semn că urmărește doar propaganda Kremlinului, care a dat ordin pentru minimalizarea evenimentelor din Kursk.

„Toate acestea toate minciuni”, intervine colega ei.

„Evident, doar internetul spune adevărul”, încheie sarcastic prima casieră.

Lângă un bloc de locuințe, trei prieteni fumează și discută despre posibilitatea reîntoarcerii acasă.

„Credeți că (ofensiva ucraineană – n.r.) se va încheia și vom putea merge acasă? Tot ce este acolo va fi minat”, susține o femeie.

