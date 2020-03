De Adriana Oprea,

Francesca Cortellaro, medic ATI la „San Carlo Borromeo” din Milano, vorbeşte despre iadul din reanimările spitalelor, în condiţiile în care Italia se confruntă cu cel mai grav focar de coronavirus din Europa. Până ieri, erau 1.266 de morţi şi 1.328 de pacienţi în stare critică.

„Știţi ce e cel mai dramatic? Să vezi pacienții murind singuri şi să-i auzi cum te roagă să-i ajuţi să-şi ia la revedere de la copiii și de la nepoții lor”, le-a mărturisit dr. Cortellaro jurnaliştilor de la Il Giornale

”Lista de adio” din telefonul medicului

În camera de urgenţă a spitalului, pacienţii confirmaţi cu Covid-19 intră singuri. Nimeni nu are voie să-i însoţească sau să-i viziteze apoi. „Simt când urmează să plece”, spune dr. Cortellaro. „Sunt lucizi, nu intră în narcolepsie. Parcă s-ar îneca, dar au tot timpul pentru a înţelege asta.”

Ultimul a fost aseară. Era o bunică, vroia să-şi vadă nepoata. Am scos telefonul şi i-am sunat pe video. Şi-au luat rămas bun şi puţin după asta, ea s-a stins. Am acum o listă lungă de apeluri video în telefon. O numesc lista de adio. Francesca Cortellaro, medic ATI la „San Carlo Borromeo” din Milano

Francesca Cortellaro speră ca medicii să primească nişte mini-iPad-uri, pentru ca pacienţii de pe secţia ei să nu mai moară singuri.

„Lucrez la reanimare de ani de zile, dar acum este altceva”, mărturiseşte dr. Carlo Serini. „În această seară m-am apropiat de un bărbat în vârstă. Îi pusesem casca de respirație. Privea în jur speriat. M-am aplecat și el mi-a șoptit: «Deci e adevărat? Sunt grav?». I-am întâlnit privirea de câine bătut și am înțeles. Şi de data aceasta, nu am avut niciun răspuns.”

Şeful ATI: „Am impresia că am sfârșit într-un tsunami”

17.660 de oameni sunt infectaţi cu Coronavirus în Italia. Iar în spitalul din Milano, Francesca şi colegii ei luptă cu disperare, pentru fiecare viaţă.

„Am impresia că am sfârșit într-un tsunami pe care, oricât de mult aș lupta, nu voi putea niciodată să-l opresc”, spune prof. Stefano Muttini, șeful ATI.

Acum, principala problemă a medicilor este să „inventeze” noi locuri pentru îngrijirea bolnavilor. „Secţia mea a avut 8 paturi. Apoi am reușit să adaug 7, pe urmă alte 8, și în final 16, ajungând la 31 de locuri. Duminică dimineață am fost bucuros că am găsit 6 locuri noi, dar la prânz le-am găsit pe toate ocupate. O clipă m-am simțit învins, depăşit”, mărturiseşte prof. Muttini.

În Italia, locurile de la terapia intensivă nu sunt niciodată sufiente, iar „acest lucru creează un stres emoțional considerabil”, spune şeful ATI.

„Când am întrebat echipa mea cine ar dori să meargă să lucreze în departamentul Covid – toți s-au oferit voluntari”, îşi aminteşte prof. Muttini. „Sunt mândru de asta, dar sunt conștient că pentru mulți vor fi experiențe foarte grele. În final, întreaga noastră breaslă va fi profund încercată de perioada cu care ne confruntăm.”

