„În urmă cu 2 luni si 3 zile am intrat, pentru prima data «echipată ca un cosmonaut» pe micuțul tronson. Astăzi, ne pregătim sa externăm ultimul nostru pacient vindecat de COVID. Nu îmi fac iluzii cum că s-ar fi terminat, dar am luat o bine-meritată pauză de COVID. Ne-am propus atunci: să ii recuperăm pe toți! Aproape am reușit!”, mărturisește Raluca Herman, potrivit aradon.ro.

Procentul vindecărilor la spitalul unde lucrează este extrem de bun și doar câțiva pacienți au fost foarte bolnavi, a explicat Raluca Herman.

„În acest timp, 81 de oameni au trecut prin paturile de acolo, cu vârste intre 25 si 92 de ani; unii, sănătoși tun, majoritatea speriați, câțiva foarte bolnavi. 97,5% dintre ei au fost norocoși. În ciuda contactului limitat, cu gândul, am fost la ei și ne-am străduit să facem ce era mai bine, pentru fiecare în parte, chiar dacă, nu ne-am ridicat la așteptările tuturor”.

„«Aici, la voi e curat și liniște, n-ai ce sa muncești, numa mânci și să dormi. Cum să nu te însănătoșești?» Și s-a însănătoșit! Mulțumesc, acelora dintre voi care ne-ați făcut viața mai ușoară, în această perioadă! Emanuela Ghiș, mulțumesc pentru răbdarea și bunăvoința ta și-a adus aminte medicul de vorbele unei paciente, care au marcat-o și i-au dat puterea să continue.

Raluca Herman a vrut să le mulțumească colegilor și voluntarilor cu care a luptat împotriva coronavirusului, chiar dacă unii nu și-au primit încă banii cuveniți la acest moment.

„Mulțumesc celor ce au fost «eroi»în primele săptămâni de SARS CoV-2 în România. acei oameni ce au donat, care au stat peste program (unii amendați ulterior), cei ce au stat în frig, cei care s-au infectat și vindecat între timp, cei ce au făcut gărzi în martie și aprilie (încă neplătite), cei care au împărtășit din experiența lor și celor puțini ce nu s-au temut”, a mai spus medicul rezident.

